男子褲袋藏50件象牙製品闖關　羅湖口岸斷正　鑑定屬於瀕危物種

近日，一名男子在褲袋中攜帶合共50件象牙製品、動物製品，從羅湖口岸過關時被海關檢獲。



據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且其衣着寬鬆、步態僵硬，海關關員隨即對其進行攔截檢查。檢查過程中，海關關員注意到該旅客褲袋明顯鼓起，但其拒絕自行取出褲袋內物品。

經進一步檢查，海關關員在該旅客褲袋內發現兩個貼有「木頭」標籤的透明密封袋，袋內裝有形狀、大小不一的黑色塊狀物品，合共50件。該批塊狀物明顯重於普通木塊，表面的黑色染料脫落後變成了白色塊狀物。

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，以上物品其中43件為非洲草原象或非洲森林象象牙製品，1件為非洲草原象或非洲森林象動物製品，均屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ或Ⅱ中列明物種；其餘6件經鑑定為象牙製品，但無法判定具體象牙種屬。

內地海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告第470號，象牙製品屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。