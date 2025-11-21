「PUA第一案」北大包麗案收錄成案例　最高法：精神虐待亦屬家暴

11月21日，最高人民法院發佈反家暴典型案例。其中包括男子牟某因為不滿意同居女友的過往性經歷，持續對其採取淩辱、貶損人格等手段致人自殺身亡一案，該案因性質惡劣、社會影響重大，被稱為「PUA第一案」，並作為參考案例被民法院案例庫選入。



PUA｜北大女生包麗遭精神凌虐輕生案宣判 前男友獲刑3年2個月

+ 2

此前，據法院審理查明，2018年8月，牟某與陳某（化名，女）確立戀愛關係，並於同年9月至2019年10月期間在北京市多處住所共同居住。2019年1月至2月，雙方曾互相到對方家中見家長。

自2019年1月起，牟某因對陳某過往性經歷心存芥蒂，多次追問細節，並頻繁通過長時間、持續性的辱罵、貶低等方式對陳某實施精神虐待，甚至提出以「打胎」等極端方式「換取心理平衡」。同年6月13日，陳某在與牟某爭吵後割腕自殘；8月30日，她再次因爭吵服藥輕生，經醫院搶救後一度被下達病危通知。

2019年10月9日，陳某在牟某家中再次遭受辱罵，隨後獨自入住賓館並網購藥物自殺，後送醫搶救無效，於2020年4月11日死亡。

包麗（網路圖片）

法院裁判認定，牟某在與陳某共同生活期間，形成了實質上的家庭成員關係，其高頻、持續的人格貶損與精神虐待行為已構成虐待罪，且情節惡劣，並直接導致陳某自殺身亡，具有刑法上的因果關係。綜合考慮案件性質、社會危害及被告認罪態度等因素，牟某最終被以虐待罪判處有期徒刑三年二個月。

最高法在闡述本案典型意義時指出，具有共同生活事實、處於穩定同居狀態的當事人，可認定為刑法中的「家庭成員」。在此類關係中，受害方往往因「家醜不可外揚」心理隱忍不言，導致身心遭受更大傷害，甚至釀成悲劇，具有嚴重社會危害性。

此外，法院強調，通過持續淩辱、貶損人格實施精神摧殘，屬於刑法規定的「虐待」行為；若該行為致使被害人陷入自殘、自殺高風險狀態並最終導致極端後果，應認定存在刑法上的因果關係。