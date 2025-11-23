央視將播中美合拍動畫《我的哪吒與變形金剛》　創意題材震驚網民

官媒中央電視台旗下的少兒頻道，將從12月起播出與美國公司聯合製作的動畫片《我的哪吒與變形金剛》。



《我的哪吒與變形金剛》預告。（影片截圖）

綜合內媒報道，《我的哪吒與變形金剛》共有52集，由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國的變形金剛進行跨界融合。

據介紹，這部動畫片的劇情，將圍繞哪吒與變形金剛組成聯盟對抗反派勢力展開，片中引入小學生角色作為故事視角，通過兒童幻想設定串聯起跨文化角色聯動的冒險主線。

預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，石磯娘娘、土行孫等其他中國神話角色，也以變形金剛形象登場。

該動畫於2017年7月立項，2019年公布預告，引發全球動漫迷與影迷的極大好奇，但此後便陷入沉寂，一度被認為已無限期擱置。此次定檔，距離立項時間已8年，期間經歷了多次延期，但合作雙方都未對外說明原因。

動畫開播的消息引起中國網民熱議，相關話題一度衝上微博熱搜，有網民連打3個問號表示震驚，有網民說「這次的定檔，顯示了中美兩國在文化領域的交流將不會中斷」，也有網民表示「雖然看起來很邪門，但這部是正兒八經的正版」，也有網民笑稱「小時候攤販賣的盜版連環畫照進現實啊」。