800元買到死亡證明精神病報告　內地電商平台現「假證訂製」服務

近日，內地媒體爆出，「假證訂製」業務在內地電商平台悄悄浮現，上至國家機關證件、金融票證，下至各類職業技能證書，應有盡有。甚至800元（人民幣，下同）就能買到精神診斷報告和死亡證明，造假成本極低。有業內人士稱，假證格式和內容都做得很合規，普通人很難辨別真假。



記者和電商平台賣家的聊天記錄。（《封面新聞》）

11月19日，內地《封面新聞》報道了湖北男子花費20萬元被騙婚案。這宗案件中，詐騙新娘的身份證、戶口本、銀行存單、懷孕證明等，全是通過電商平台網購，該行為引發關注。

報道指，實測發現，在多個電商和社交平台，一些賣家店鋪聲稱「要啥證件都能做」，買家只需提供姓名和照片等資料就行，最快付款次日即可發貨，如果不滿意的還可以「7天內無理由退貨」。

這類假證件包括懷孕超聲波單、墮胎手術、出生證明、四大銀行存單，甚至本人的病危通知書和死亡證明都可以售賣，價格從幾十到幾千元不等。

僞造的中國銀行存款單 。（《封面新聞》）

報道指，有賣家在朋友圈自爆身份稱是醫院藥房工作人員，只要是醫院相關的報告單、證明都可以開。對於真偽程度，有賣家聲稱「一般看不出來」。

不僅如此，「假證訂製」已經變成「一條龍」生意。除了假證，一些證件真偽的驗證系統也是假的，比如訂製的「大學畢業證書」附帶的「官網」的查詢網址，只要在該網站輸入證書編號，即可顯示出「認證」資訊。

內媒記者將這些賣家提供的證明照片拿給業內人士看，他們都表示，這些照片看上去很真實，看得出「有用心」，普通人實在看不出真假。

內媒已將這些偽造證件的線索提供給電商平台所在地的杭州警方，工作人員表示會跟進處理。另外，當地市場監督管理局也回應，會進行調查處理。