有片｜鰲拜版聖誕老人現身廣東古鎮爆紅　景區：廣東版，有特色啲

近日一段「鰲拜版聖誕老人」的影片在網上爆紅，只見工作人員打扮成「鰲拜」坐在鹿車上與遊客打招呼，有網民更笑言「聖誕老人請假了，鰲拜頂班」。

景區工作人員表示，鰲拜版聖誕老人是景區的一個表演，「廣東版的，有特色一點」。



影片顯示，一輛聖誕老人的鹿車在高樓上準備滑行，拍片者興奮稱：「聖誕老人就快出場啦」，但鏡頭拉近後，卻發現鹿車上的人並非聖誕老人，而是戴了紅帽的「鰲拜」。「鰲拜」見有人拍攝，更揮手與在場遊客打招呼。入夜後，鹿車伴隨着聖誕音樂在半空中緩緩滑行，「鰲拜」則在車上與大家打招呼。

鹿車上並非聖誕老人，而是戴了紅帽的「鰲拜」。（影片截圖）

「鰲拜」在鹿車上與遊客打招呼。（影片截圖）

據介紹，影片拍攝於廣東赤坎古鎮僑鄉國際旅遊度假區。《極目新聞》報道，該度假區工作人員表示，鰲拜版聖誕老人是景區的一個表演，「廣東版的，有特色一點，我也看到了網友們發的視頻」。

公開報道顯示，「鰲拜本尊」徐錦江也曾在網上對「鰲拜版聖誕老人」作出回應。2018年12月24日，徐錦江曾在微博上發文，並配上一張鰲拜的劇照稱「聖誕節，紅帽子白鬍子的老人給您們帶來了最美好的祝福」。

2018年，徐錦江曾在微博上發文，並配上一張鰲拜的劇照祝福大家聖誕節快樂。（微博@徐錦江）

網民睇法：

白鬍子，白頭髮，紅帽子的老爺爺，不一定是聖誕老人，也有可能是鰲拜。騎白馬的不一定是王子，也有可能是唐三藏。

聖誕老人，中國區負責人

預備唱：金勾拜~金勾拜~金勾鰲了拜……

誰說中國人不能過洋節日的，啊？我們就不能本地化麽

太好了，國人為了過聖誕節促進消費搞了個我們自己的聖誕老人

聖誕老人請假了，鰲拜頂班

紅帽子大鬍子，咋就不是聖誕老人了

