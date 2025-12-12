男子麻將館狂飲白酒後騎車亡　家屬起訴酒友和商家求償　法院咁判

2024年10月，湖南男子馮某一天之內連續參加三場酒局，其中一場在麻將館半小時內豪飲1斤白酒，最後駕駛無證摩托車回家途中摔倒死亡。之後，馮某家屬將三人（買酒的劉某、一起飲酒的李某、麻將館經營者肖某蘭）訴至法院，索賠34萬餘元（人民幣，下同），宜章縣人民法院一審判決，李某擔責3％、賠償3.6萬餘元，其餘兩人無需擔責。惟馮某家屬不滿上訴。



近日，內媒從中國裁判文書網獲悉，湖南郴州市中級人民法院公佈二審判決，駁回馮某家屬上訴。



一審法院認定，馮某當日約11時在鎮上白事喝了大約四兩白酒，隨後18時左右前往某飯店吃飯，和四名友人共喝了兩斤52度的白酒。緊接著19時50分左右，馮某到肖某蘭經營的麻將館打麻將，期間給了劉某100元買兩瓶1斤裝的二鍋頭，之後便與李某在半個小時內，邊打麻將邊喝完了酒。

近年內地多發生因飲酒引發人身損害賠償糾紛事件。（網上圖片）

法院判定酒友須承擔3％責任 賠償3.6萬元

大約22時左右，馮某騎著摩托車離開麻將館，卻在附近約200米處摔倒，送醫後經搶救無效死亡。馮某死亡後，沒有進行酒精度檢測和屍檢，而他生前也未取得摩托車駕駛資格。

事發後，馮某家屬向宜章縣人民法院起訴請求，判決李某、劉某、肖某蘭等人賠償損失34萬餘元。

一審法院認為，馮某作為具有完全民事行為能力的成年人，應知曉未取得駕駛資格不得駕車以及酒後不能駕車的法律規定，應承擔主要過錯責任。

李某與馮某相約喝酒，沒有勸阻馮某少飲，在馮某騎摩托車回家時，李某未盡到通知馮某家人及幫扶、照顧以及護送馮某到家等安全注意的義務，對馮某的死亡存在一定過錯，應承擔相應的賠償責任，一審法院酌情確定李某承擔3％的賠償責任，即3.6萬餘元。

關於劉某與肖某蘭，法院認為，兩人與馮某的死亡沒有法律上的因果關係。綜上，一審法院判決：李某向馮某家屬賠償損失3.6萬餘元；駁回馮某家屬其他訴訟請求。

一審判決後，馮某家屬不服上訴。郴州市中級人民法院審理認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。判決：駁回上訴，維持原判。