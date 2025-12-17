村委會欠錢迫智力殘疾村民當村支書背債　當事人：我成了全村笑話

近日，河南新鄉市輝縣市（縣級市）居民郭白某向內媒爆料，他在擔任輝縣市南寨鎮孫石窯村村委會主任、黨支部書記期間，因村裏財政困難，他一直墊付資金供村裡日常工作使用，內地法院近年判決村委會須歸還郭白某78.1萬元人民幣。



豈料，村委會竟任命郭白某的同族堂弟郭黑某當村支書，讓郭黑某成了欠錢不還的「老賴」，郭白某稱，郭黑某是村裡人人皆知的智力殘疾人士，長期享受五保戶保障待遇，「他怎麼可能成為村支部書記？這是金蟬脫殼，讓一個智力殘疾人頂包當老賴。」



今年已经61岁郭黑某自述，自己小時候從樹上摔下，摔傷了腦袋，後來辦理了二級殘疾證書，日常靠國家發放的補貼生活，有時也會在鎮上打短工掙錢，村裡的房子長期沒住，已經半荒廢了，「村裏人都笑話我，說我當書記了。不知道我啥時候當的書記，沒人通知我。」



郭黑某說村裡人笑話他「當書記」。（封面新聞）

郭白某介紹，他早些年做生意掙了一些錢，2002年開始擔任輝縣市南寨鎮孫石窯村村委會主任、黨支部書記，後因違規違紀問題被免職。任職期間，因村裡財政困難，他一直墊付資金供村裡日常工作使用。

2022年，郭白某向村裡討要欠款未果，將村委會及法定代表人（時任村黨支部書記）帖某起訴至法院。同年，輝縣市人民法院作出一審判決，判令孫石窯村委會返還郭白某78.1萬餘元。一審宣判後，孫石窯村委會上訴。2022年12月，新鄉市中院二審宣判，認為雙方之間並非民間借貸的法律關係，非人民法院民事案件受理範圍，判令撤銷一審判決。

郭黑某出示自己的殘疾證。（封面新聞）

郭白某稱，2024年7月他收到輝縣市人民法院的《執行裁定書》，發現原本的案件被告之一、孫石窯村委會的法定代表人，從村支書帖某變成村民郭黑某。

郭白某指出，他找法院覈實，法院拿出兩份材料告訴我，南寨鎮向法院提供了文書，說帖某在4月份已經辭去了村支部書記職務，南寨鎮5月份下達紅頭文件，已經任命郭黑某擔任孫石窯村黨支部書記。

記者聯繫原本的村支書帖某時，對方表示對此事「不清楚」，隨後掛斷電話。對此，輝縣市相關負責人告訴記者，帖某原本是該市某局的普通職工，後來擔任孫石窯村黨支部書記時出現了這場官司，為了躲避成為被執行人，與南寨鎮管理公章的人員串通，偽造了所謂的任命通知，並將該紅頭文件提交給法院。

該《執行裁定書》顯示，將孫石窯村委會銀行賬戶5.8萬元划撥給郭白某後，村委會名下已無可執行財產，因此對該村委會及其法定代表人郭黑某發出限制消費令，將其列為被執行人。

智力殘疾村民因荒唐任命成「笑話」 當地已對相關人員追責處分

12月14日，記者在輝縣市找到了郭黑某，他今年已經61歲。記者在村裡走訪時，多位村民都表示聽說過郭黑某被任命成村支書，村民們對此都呵呵一笑，當作笑話談論。

12月15日，該案的執行法官表示，他已經不在執行局工作，該案當時是根據南寨鎮政府送來的文件做的執行變更，他並不知道郭黑某的具體情況，「鎮政府送來的文件肯定是可信任的。」

輝縣市人民法院負責人表示，執行裁定是根據鎮政府文件變更的，「如果裁定錯了，我們再根據政府下文件，做個補正就行了。」該負責人介紹，已經針對此事進行處理，分別對帖某、公章管理者以及時任南寨鎮鎮長進行了黨紀政紀處分。