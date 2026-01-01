小沈陽女兒跨年晚會唱歌走音　網民熱議後本人致歉　此前韓國出道

內地笑星小沈陽曾在央視春晚表演小品《不差錢》一夜成名，其愛女沈佳潤此前以K-pop solo歌手的身份在韓國出道，引發關注。

周三（2025年12月31日），在江蘇衛視的跨年晚會上，沈佳潤與內地歌手毛不易合唱歌曲《不染》，惟疑因過度緊張，沈佳潤在演唱過程中出現走音、搶拍等失誤，不少網民在晚會播出後熱議事件，沈佳潤亦發文致歉。



沈佳潤。（微博＠沈佳潤Nina）

江蘇衛視跨年晚會上，沈佳潤和毛不易合唱歌曲《不染》。（江蘇衛視）

綜合內媒報道，晚會播出後，話題「沈佳潤跑調」、「沈佳潤向毛不易道歉」等登上微博熱搜，甚至一度衝上榜首。周四（1月1日）凌晨，沈佳潤在微博發文向毛不易道歉，也向觀眾表達感謝。

沈佳潤說，「完成了緊張萬分的人生第一次跨年直播舞台。走下台的那一刻，心裏的石頭久久沒有落地。站在台上的時候，我一直在心裏默念要穩住、要穩住、要穩住，可緊張感還是悄悄追了上來。」、「下台的瞬間，更多的是懊惱。想在這裏和毛不易老師說一聲抱歉，沒有把綵排時的狀態完整地呈現出來，讓您擔心了。」

沈佳潤還表示，知道自己還有很多不足，並感謝觀眾給她耐心和包容。「新的一年，我會繼續練習、繼續努力，把今天的緊張和遺憾都記在心裏。希望下一次再站上舞台時，能更穩一點、更從容一點。那就繼續懷揣着感恩一起迎接新的一年吧，元旦快樂。」

江蘇衛視跨年晚會上，沈佳潤和毛不易合唱歌曲《不染》。（網上圖片）

沈佳潤以K-POP SOLO藝人出道。（小沈陽微博圖片）

而在沈佳潤發文後，毛不易也在評論中回覆，「你的用心和真誠我從綵排時就已經知曉。雖然惋惜，但我覺得最珍貴的，是你今晚初次合作的緊張。因為隨着時間的推移，我們會越來越熟悉舞台，越來越游刃有餘。可舞台本就是遺憾的藝術，而且所有遺憾都是為了更好的成為。 謝謝你的一切，咱們未來可期。」

網民點睇：

「感覺毛不易要被帶偏了。」

「跑調了，也說明真唱了。」

「沈佳潤這個唱法不適合這首歌。」

「沈佳潤跑調也太嚴重了。就不能讓毛不易獨唱嗎？」

「她真的實力不太行，每次上舞台就暴露了，雖然蠻可愛的，但吃娛樂圈這碗飯就不要指望人人都包容她。」



據公開資料顯示，沈佳潤2006年11月出生於遼寧省瀋陽市，是小沈陽（本名沈鶴）與妻子沈春陽的獨生女。2014年，小沈陽曾帶沈佳潤參與親子節目，首次進入大眾視野，卻因外貌備受嘲諷，更被稱為「最醜星二代」。2019年，沈佳潤開始直播教網民如何化妝，2020年更新動態發布熱舞影片。此後，沈佳潤在父母的支持下專注於學業和才藝發展，學習舞蹈、鋼琴等。2025年，沈佳潤在韓國出道，發布首張迷你專輯《Never Afraid》。