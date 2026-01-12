黑龍江少年剪網闖路軌拍片　逼停火車企圖進駕駛室被拒

黑龍江一名14歲少年用鉗損壞封閉網後，闖入路軌拍照並逼停火車，導致3班列車臨時停車十幾分鐘。知情人透露，當時列車上載有乘客，該少年一度想進入駕駛室，但被阻止。



《極目新聞》報道，網傳畫面顯示，拍片者站在路軌旁的行人道上，不遠處一輛亮起車頭燈的火車正向他疾馳而來，火車鳴笛示警後，拍片者才走下路軌，火車數秒後煞停，拍片者立即上前並靠近火車駕駛室，似乎意圖上車。

有少年在路軌上拍攝火車。（極目新聞）

火車緊急煞停。（極目新聞）

1月11日，影片發布者介紹，該片段並非其本人拍攝，是朋友轉發給他，他們是火車愛好者，平時喜歡拍攝火車，但未料有人竟然路軌上攔車拍攝。

影片發布者提供的一份行政處罰決定書顯示，經哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處查明，2025年12月29日15時51分，呼蘭站運轉值班員電話報警稱，有行人侵線影響行車，造成3輛客運列車分別臨時停車10分鐘、12分鐘、14分鐘。

14歲男學生用自帶的鉗損毀濱北線鐵路封閉網後，進入鐵路線路拍攝火車並攔停火車。根據《治安管理處罰法》，給予違法嫌疑人行政拘留5日（不執行行政拘留的處罰），並罰款500元，對本人所有用於實施違反治安管理的行為的工具，予以收繳。因被處罰人14周歲，並在當地沒有固定住所，故不執行行政拘留，當場收繳罰款。

1月12日，涉事列車的工作人員稱，當日列車行駛到濱北線下行19公里處附近時，司機發現路軌上有人，便立即鳴笛並煞車，「鐵軌上的人也沒有馬上下道」。事發時，列車上載有乘客，由於有相關規定，列車工作人員沒有讓行人上車，事後他才知道，該名行人竟是一名14歲少年。

哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處工作人員稱，由於此事涉及未成年人，相關情況不方便透露。