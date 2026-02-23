AI 20秒鑑定玉石準確率達95%　創辦人坦言仍有幻覺

河南南陽一名29歲男子王朔自研AI玉石鑑定系統創業，短短8個月內平台用戶突破3萬人，累計GMV達上百萬元人民幣。他表示，模型在實驗環境下鑑定準確率可達95%以上，但真正的難題在於市場信任。他坦言準確率95%，「免不了幻覺」。



內媒《齊魯晚報》報道，王朔近年專攻AI鑑寶技術，採用「自研視覺小模型＋大模型API」雙軌架構。使用者只需上傳玉石照片，系統便透過圖像辨識與紋理分析等技術，在約20秒內生成鑑定報告，內容涵蓋真偽判斷、產地分析、種水品質、工藝特徵與估價區間等項目。

王朔家族長年從事玉石生意。（微博）

報道指出，王朔家族長年從事玉石電商生意，累積大量行業資料庫，經專業清洗與標註後用於模型訓練，使系統在實驗室環境下準確率超過95%。不過他直言，「AI的幻覺無法完全避免」，這也是團隊目前持續優化與攻克的技術難關。

王朔表示，相比技術本身，市場信任才是更大的挑戰。他指出，不少年長用戶難以理解AI運作原理，對機器判斷的信任度遠低於傳統行業「老師傅」的經驗鑑定。線上20秒出結果雖然效率高，但缺少當面「掌眼」的儀式感與情緒價值，使技術推廣面臨心理門檻。

使用者只需拍照上傳即可鑑定。（微博）

在商業模式方面，王朔以低門檻策略吸引用戶，單次鑑定收費10至30元人民幣，並推出訂閱制會員服務吸引初階玩家。同時結合自有供應鏈，銷售經AI評測的玉石商品，透過佣金與價差實現變現。

王朔坦言，幻覺避免不了。（微博）

《中國企業家》雜誌指出，AI加速滲透古玩與珠寶產業已成趨勢，但在高價值交易領域如何建立信任機制，仍是AI鑑寶能否真正突破市場圈層的關鍵。

在人工智能加速落地的背景下，從技術準確率到市場信任感，王朔的創業實驗也反映出AI應用進入傳統行業時所面臨的雙重考驗。