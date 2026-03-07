婦女節｜90後單親媽媽700元創業年入數千萬　笑稱：今年目標1億

明日是國際婦女節（3月8日），河南90後單親媽媽董娜的創業故事引發關注。2012年，她用700元動資金擺地攤賣衣服起步，如今通過創業做新中式服裝，年收入已達數千萬。



董娜介紹，創業初期她的店鋪僅10平方米。每天清晨5點騎車進貨，晚上再到菜市場門口擺地攤，經常一天只睡三四個小時。

憑借這股闖勁，她的生意越做越大，創立的服裝品牌實現全國多地連鎖，盈利持續增長。面對鏡頭，董娜信心滿滿，表示今年要完成一個「小目標1個億」。

據了解，近年來，兼具傳統風格和現代設計感的「新中式」服飾受到年輕人追捧。有數據顯示，2023年「新中式」服飾市場規模已突破10億元人民幣。

2024年初，「馬面裙」出現在巴黎、倫敦、紐約等國際時裝周上，掀起中式風潮。2025年開篇，「新中式」服飾成為眾多消費者「新春戰袍」的首選。業界預估，「新中式」服飾行業市場規模將在未來幾年保持高速增長態勢。

網民點睇：

中間吃了多少苦，只有自己知道，這個單親媽媽很堅強。

我永遠佩服一天只睡幾個小時的人。要是我偶爾可以無奈接受，長期的話我肯定不行，覺睡不夠就是奪魂奪舍。

當一個人全部心思用在孩子和賺錢兩樣事時可以多麼強大。

