X光機建功！女旅客攜帶10隻蜥蜴過關 福田口岸斷正｜有片
撰文：吳真銘
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近日，內地皇崗海關在福田口岸查獲一名進境（由香港進入內地）旅客攜帶蜥蜴10隻。
據海關發佈公眾號消息，皇崗海關關員在福田口岸旅檢大廳對進境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名女性旅客進入海關監管區時未向海關申報，且其隨身攜帶的黑色雙肩背包機檢圖像異常，隨即對其進行攔截檢查。
經進一步查驗，海關關員在該旅客背包內的一個白色大膠袋中查獲白色布袋10個，每個布袋內均裝有疑似蜥蜴的活體動物1隻，共計10隻。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述活體動物均為柔蜥屬蜥蜴。
海關提醒：根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告第470號，蜥蜴屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。
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