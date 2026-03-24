廣州男玩｢紮帶逃生｣險喪命　全身紮帶漁網包如糉　外賣員機警救命

近期，廣東廣州花都區一名外賣小哥在送餐途中，意外聽到民居樓傳來淒厲求救聲，報警求助後發現一名男子因盲目模仿網絡「紮帶逃生」挑戰，竟用紮帶與漁網將自己全身「嚴絲合縫」地捆綁，最終動彈不得，幾乎虛脫。



近日，內地社交平台興起一種名為「紮帶逃生」的自救挑戰，原本旨在測試遇險時的掙脫能力，卻險些演變成驚險命案。

據《廣東消防》報道，近期，一名外賣員經過廣州花都區某住宅大廈時，聽到室內有微弱求救聲，因擔心發生命案或劫案，隨即撥打警號。消防員接報到場後，發現大門反鎖，情況危急下聯同開鎖師傅強行破門。

消防員接報到場後，發現大門反鎖，情況危急下聯同開鎖師傅強行破門。（廣東消防）

當眾人衝入房間時，眼前的景象令在場人士目瞪口呆。床上躺着一名男子，全身被厚被子和漁網緊緊包裹，並用工業級紮帶（Zip Ties）多重加固。由於紮帶具備「愈扯愈緊」的物理特性，男子掙紮無果，現場見他已滿頭大汗、呼吸急促，體力接近透支。

據悉，「紮帶逃生」在網絡上被部分博主渲染為「必修生存技能」，宣稱只需透過特定姿勢與力學原理即可撐斷紮帶。然而，現實情況遠比影片複雜，這種網絡流行挑戰往往忽略了安全前提。

內地社交平台興起一種名為「紮帶逃生」的自救挑戰，原本旨在測試遇險時的掙脫能力。（中國消防）

中國消防呼籲市民應理性看待網紅影片，切勿盲目跟風模仿，更不要在無保護措施的情況下，人為製造極限險境。