鄭州婦3萬元手術費遭偷去買酒　老伴：喝醉後下單　不知錢的用途

近日，河南鄭州姚女士向媒體緊急求助，稱母親胃部發現腫瘤和息肉，已約好周四（26日）進行手術，卻在準備轉診時發現，自己辛苦賺下的3萬元人民幣手術費不翼而飛，家裏反而多出了幾十箱白酒。而這一切的始作俑者是姚女士的父親。



對於如此境遇，姚女士母親氣憤地說：「（酒）大批量的來，我當時都蒙了！」而面對妻子和女兒的質問，姚女士父親表示，自己是喝酒後在直播間下單，當時意識不清醒，不知道買了多少，也完全沒想到這是妻子的手術費。他還稱：「我以為她給我生氣了，沒進家，她也沒跟我說，當初是她給我買酒讓喝的。」

姚女士父親解解釋。（影片截圖）

他喝酒後在直播間下單。（影片截圖）

姚女士母親無奈解釋，早年丈夫在外帶孩子打工，她心疼他辛苦，經常主動給他買酒解乏，沒想到丈夫卻因此上癮，越喝越多。

經過媒體幫忙的調解，姚女士父親意識到自己的錯誤，當場表示會改掉酗酒的壞習慣。目前家中堆放的數十箱白酒大多尚未拆封，還有三十多箱正在運輸途中。姚女士希望能退掉部分酒款，盡快湊齊母親的手術費。

姚女士母親氣到落淚。（影片截圖）

丈夫道歉。（影片截圖）

經媒體多次聯繫後，成功找到該白酒銷售公司的工作人員。對方明確表示：按照原地址把酒退回，收到貨並驗收完畢後，將扣除快遞費進行退款。姚女士表示，接下來會按照商家的要求盡快安排退貨，這幾天也會想辦法先湊齊母親的手術費用，確保治療不被耽誤。