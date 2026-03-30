45歲企業家心梗離世　過百人赴杭州送別　妻：再來一萬次依然嫁你

45歲的劉建國在杭州白手興家十餘載，生活自律的他戒煙多年、堅持晨跑，甚至在近日跑完馬拉松。然而，3月25日傍晚，他在開車途中突發心肌梗塞，因錯過黃金搶救時間不幸離世。

3月28日，百餘位來自全國各地的企業負責人與親友齊聚杭州，送別這位重情重義、提攜後輩的「老大哥」。其妻在告別式上以「坦蕩如明月」評價丈夫，「如果再來一次、再來一萬次，我依然會義無反顧地選擇愛上你、嫁給你、陪著你」。



《都市快報》報道，劉建國生於1981年，吉林長春人，十幾年前到杭州白手興家。3月25日傍晚，劉建國開車行駛至杭州一處天橋時突發心肌梗塞，被送到醫院時，已經錯過最佳搶救時間。

一百多人從全國各地趕到杭州，齊聚殯儀館與劉建國告別。（都市快報）

家屬稱，劉建國生活習慣良好，每晚9、10時便睡覺，早起跑步，4、5年前已戒煙，只有偶爾小聚時才會小酌幾杯，3月22日還在無錫跑馬拉松。

3月28日，一百多人從全國各地趕到杭州，齊聚殯儀館與劉建國告別。家屬介紹，來送別劉建國的一百多人中，有5、60位都是企業負責人，分別從貴州、雲南、成都、東北等地趕來。

一百多人從全國各地趕到杭州，齊聚殯儀館與劉建國告別。（都市快報）

朋友白女士稱，劉建國是她的恩人，在自己走投無路時，對方幫她解決了資金困難，鼓勵她在食品行業站穩腳步。

來自山東的關先生與劉建國認識7年，兩人從客戶關係變成好友。在他眼中，劉建國是一個「沒任何毛病」的人。

不少人到殯儀館與劉建國告別。（都市快報）

告別廳內放滿花牌。（都市快報）

關先生稱，許多經銷商只做能賺錢的產品，就算自己做不了，也不願讓別人做，但劉建國覺得其渠道不適合某個產品，便會主動推薦其他經銷商，還幫雙方牽線搭橋。「他會幫你出謀劃策，就像老大哥一樣。一有困難，只要和他說了，他一定想方設法幫你解決」。劉建國更將員工視為親人，大家都非常團結，「他培養的幾個年輕人，現在都成了頂樑柱」。

在告別儀式上，劉建國的妻子用一生坦蕩評價丈夫，「坦蕩如明月入懷，熱潮似春風拂面」。她表示，「這15年來，要不是你先離開，我想我們的婚姻，一定會成為許多人羨慕的樣子。如果再來一次、再來一萬次，我依然會義無反顧地選擇愛上你、嫁給你、陪著你」。