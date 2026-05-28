跨境私家車車尾箱暗格藏34隻「瀕危龜」北上　皇崗口岸斷正｜有片

據「海關發佈」微信公眾號消息，近日，內地皇崗海關在皇崗口岸客運進境（由香港進入內地）車道查獲司機攜帶瀕危埃雷拉動胸龜34隻。



一輛跨境客車經皇崗口岸客運車道進境內地，經過海關監管區時未向海關申報。海關關員在對該車進行查驗時，在車輛後尾箱加裝的音響蓋板下方查獲用白色網兜和塑料盒裝著的活體龜一批。

一輛跨境客車經皇崗口岸客運車道進境未向海關申報，海關關員在車輛尾箱加裝的音響蓋板下方查獲用白色網兜和塑料盒裝著的活體龜一批。（海關發佈微信公眾號）

一輛跨境客車經皇崗口岸客運車道進境未向海關申報，海關關員在車輛尾箱加裝的音響蓋板下方查獲用白色網兜和塑料盒裝著的活體龜一批。（海關發佈微信公眾號）

經清點，白色網兜內裝有32隻，在另外兩個透明塑料盒內各裝有1隻，共計活體龜34隻。後經專業機構鑑定，上述活體龜均為埃雷拉動胸龜，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ中列明的物種。

經清點，白色網兜內裝有32隻，在另外兩個透明塑料盒內各裝有1隻，共計活體龜34隻。（海關發佈微信公眾號）

經清點，白色網兜內裝有32隻，在另外兩個透明塑料盒內各裝有1隻，共計活體龜34隻。（海關發佈微信公眾號）

經清點，白色網兜內裝有32隻，在另外兩個透明塑料盒內各裝有1隻，共計活體龜34隻。（海關發佈微信公眾號）

海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。