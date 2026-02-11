癌細胞潛伏恐達20年　醫生教3招提早發現癌症　排便習慣改變注意

癌症並非突然發生，而是在體內默默潛伏5至20年後才被發現。台灣重症醫師黃軒於社群平台發文，針對許多患者疑惑「健檢正常為何罹癌」提出專業解釋，強調提早發現癌症需靠策略而非運氣。



黃軒指出，從醫學觀點分析，癌症屬於多階段演化的結果。自第一個基因突變啟動，到腫瘤成長至影像可偵測的大小，通常歷經5至20年。這段漫長時間內，DNA持續發生小突變，細胞修補機制與免疫系統不斷運作清除異常細胞，因此患者在身體「撐得住」的階段完全無感。

對於外表健康者為何會罹癌，黃軒進一步說明，這並非因為他們不健康，而是身體代償能力強大。肝臟默默進行解毒工作、免疫系統持續清理異常細胞、細胞修復機制日夜修補DNA錯誤。然而當修復速度無法追上錯誤累積速度、免疫監控功能失效、腫瘤微環境趨於成熟時，癌症便會正式浮現。

針對患者常見的自責情緒，黃軒表示臨床上更常見的致癌因素是長期、低強度且早已習以為常的傷害。這包括熬夜、壓力、肥胖造成的慢性發炎，空污、抽菸、酒精帶來的長期氧化壓力，以及荷爾蒙長期刺激和年齡增長導致的自然突變累積。這些因素不會立即致病，卻會逐漸累積風險。

黃軒也澄清常見迷思，強調健檢結果正常不代表體內沒有癌細胞。他指出當癌細胞團小於0.5至1公分時，無論影像學檢查、抽血或腫瘤指標都無法偵測。這並非健檢結果欺騙患者，而是腫瘤確實尚未「露臉」，患者是在特定時間點才被發現罹癌。

談及如何提早發現癌症，黃軒強調早期癌症幾乎沒有症狀，等到出現疼痛、體重下降或身體不適時，通常已非早期。他表示提早發現需結合系統性篩檢、風險意識與身體警訊解讀三大要素。

黃軒建議大家至少掌握三項資訊：自身年齡、家族病史，以及生活與工作暴露風險，包含熬夜、壓力、抽菸、空污、病毒接觸、輪班等。他舉例說明，50歲以上族群大腸癌、肺癌、前列腺癌風險上升；有家族史者應提早進行乳癌、卵巢癌、腸癌檢查；抽菸者則需留意肺癌、頭頸癌、膀胱癌風險。

黃軒特別提醒，一般健檢並不等同癌症篩檢，腫瘤指標也非早期偵測工具。具國際實證支持的癌症篩檢項目包括：大腸癌的糞便潛血檢查與大腸鏡、乳癌的乳房攝影、子宮頸癌的抹片與HPV檢測，以及針對高風險族群肺癌的低劑量電腦斷層。這些篩檢已證實能有效降低癌症死亡率。

黃軒同時提醒大家留意身體發出的微小警訊。若出現超過2至4週的不明原因體重下降、貧血、明顯疲倦感、排便習慣改變、傷口久不癒合、不明腫塊或出血等情況，雖不一定是癌症，但不應輕忽。

至於近年興起的癌症液態切片、多癌血液檢測、AI影像癌症判讀等新興工具，黃軒表示醫學界普遍認為這些技術具有潛力，但尚未能取代標準篩檢，目前多作為輔助工具使用，並非全民普篩的解方。

黃軒總結提出提早發現癌症的公式：年齡加上風險背景，加上正確篩檢工具，加上持續追蹤。他強調重點不在於一次做大量檢查，而是每年執行正確的篩檢項目。他也表示癌症最懼怕的不是治療，而是患者比它更早察覺它的存在。

