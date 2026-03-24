廣東20多歲女子「頸部生腫塊」痛1周 醫生：胃癌晚期已全身轉移
撰文：中天新聞網
出版：更新：
廣東省東莞市一名20多歲女子，日前左側頸部出現一個不明腫塊，她原本以為僅是頸部不適，豈料就醫後檢查，赫然確診為胃癌晚期，且已出現全身轉移，讓她錯愕不已，事件曝光引發關注。
腫塊約雞蛋大小
綜合內媒報導，這名女子約1周前左右，突然感到左頸部疼痛不適，並可摸到一個約雞蛋大小的腫塊，按壓時會疼痛，但無明顯紅腫，此外，她也沒有出現腹痛、腹脹或發熱等症狀，日常食慾與排便均正常，由於症狀遲遲沒有緩解，女子於是前往醫院進一步檢查。
【相關圖輯】年輕人患大腸癌「數字激增」原因曝光！這個飲食習慣成隱形殺手（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
豈料檢查後，醫生赫然發現大事不妙，結果顯示女子確診為胃癌晚期，並已發生轉移，醫生建議她考慮放化療，或生物免疫治療等綜合治療方式。
對此，醫生提醒，胃癌的形成往往具有隱匿性，並非短時間內突然發生，應提高警覺並及早干預：「胃癌不是一朝一夕形成的，大家一定要足夠重視，適當干預，不要等小胃病悄悄變成胃癌，才後悔莫及。」醫療專家並呼籲，民眾若出現不明原因腫塊、身體異常變化，應儘早就醫檢查，以把握早期診斷與治療時機。
延伸閱讀：癌症｜女子排便正常卻患大腸癌 腸胃科醫生揭這些症狀容易被忽視
+8
28歲女生為慳錢長期吃隔夜餸！食到胃氣脹就醫 方知患上中期胃癌網絡熱議逛大型超市想大便竟有科學根據 醫生提第2個大腦助排便五旬婦愛喝熱咖啡致食道燙傷22cm全脫皮 醫生：熱飲是二級致癌物抽血發現一症狀竟是大腸癌 8個身體警訊+10大高危險族群要留神
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。