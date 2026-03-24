廣東20多歲女子「頸部生腫塊」痛1周　醫生：胃癌晚期已全身轉移

廣東省東莞市一名20多歲女子，日前左側頸部出現一個不明腫塊，她原本以為僅是頸部不適，豈料就醫後檢查，赫然確診為胃癌晚期，且已出現全身轉移，讓她錯愕不已，事件曝光引發關注。



腫塊約雞蛋大小

綜合內媒報導，這名女子約1周前左右，突然感到左頸部疼痛不適，並可摸到一個約雞蛋大小的腫塊，按壓時會疼痛，但無明顯紅腫，此外，她也沒有出現腹痛、腹脹或發熱等症狀，日常食慾與排便均正常，由於症狀遲遲沒有緩解，女子於是前往醫院進一步檢查。

廣東省東莞市一名20多歲女子頸部出現腫塊，竟確診為胃癌轉移。（示意圖/unsplash@jornadaprodutora）

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豈料檢查後，醫生赫然發現大事不妙，結果顯示女子確診為胃癌晚期，並已發生轉移，醫生建議她考慮放化療，或生物免疫治療等綜合治療方式。

對此，醫生提醒，胃癌的形成往往具有隱匿性，並非短時間內突然發生，應提高警覺並及早干預：「胃癌不是一朝一夕形成的，大家一定要足夠重視，適當干預，不要等小胃病悄悄變成胃癌，才後悔莫及。」醫療專家並呼籲，民眾若出現不明原因腫塊、身體異常變化，應儘早就醫檢查，以把握早期診斷與治療時機。

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