陝西漢拘留期死亡　警方指因心臟病突發　其妻：頭部、睪丸均流血

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 10:19

近日，陝西富平縣一名身體狀況良好的男子在被拘於看守所期間突然死亡，當地警方指男子死於心臟病突發。惟死者的妻子稱屍體有多處傷痕，其中頭部和睪丸均有受創流血的跡象，她希望可以討回一個公道。目前，相關部門正在做進一步調查。

伍女士稱，丈夫死亡後，屍體有多處傷痕，其中頭部有銳器傷口血流不止、睪丸受傷滲血。（正觀新聞）

據死者的妻子伍女士介紹，丈夫伍先生今年45歲，二人育有兩個孩子。2018年伍先生曾因酒後打架被警方介入處理，「當年可能是因為找了熟人，賠償了4000元人民幣，在派出所一晚上就回來了。」原本以為事件已經得到解決的他們，卻於今年4月26日再次接到警方通知指，因2018年的打架事件要對伍先生進行5日拘留。

伍女士續稱，丈夫伍先生生前身體一直都很好，沒有疾病。但未料，4月28日上午10時許，即伍先生被拘的第2日，當地警方通知她，伍先生已於當日早上5時許因突發心臟疾病死亡。

伍女士發現，丈夫伍先生在死亡後，屍體有多處傷痕，其中頭部有銳器傷口血流不止、睪丸受傷滲血。因此，伍女士對丈夫死於突發心臟病表示懷疑，她希望相關部門可以查清丈夫真正的死因，「我想為他討個公道」。

伍女士說，5月1日，她還被人以「保護人身安全」帶至當地一間賓館，直至現在仍無法自由出入房間。

對此，陝西省富平縣警方回應指，死亡男子生前被處以行政拘留，是因在看守所內突發心髒病而死亡。目前，當地有關部門正在進一步調查中。至於伍女士是否被限制了人身自由，當地警方表示暫不清楚。

針對2018年的打架事件，3年後再執行行政拘留，有內地律師表示，根據相關法律規定，有關行為在六個月內未被警方發現，將不再予以處罰。若當時公安機關已經介入調解，當事人達成協議的，亦不予處罰。律師稱，若當時已經進行賠償，且達成了調解，根據法律規定，當事人不應當3年之後，再次被拘留。

（正觀新聞）