山東青島慘遭「綠潮」侵襲　滸苔氾濫竟與江蘇紫菜養殖有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-12 18:30

每年夏天，山東青島海邊都會出現大片滸苔。然而，今年青島市遭遇了15年來最大規模的滸苔災害，海邊被大片滸苔包圍，空氣中更瀰漫着腥臭味，料影響將持續到8月中旬。截至本月7日，青島市累計出動過萬艘次船隻，打撈滸苔超過35萬噸。 對於青島市為何會受滸苔侵襲，今年又何以會尤其嚴重等問題，專家逐一解答。

青島市委工作人員稱，當局從6月初開始打撈，截至7月7日，青島市已打撈超過35萬噸滸苔。（新華社）

《中國新聞周刊》報道，青島市委工作人員稱，當局從6月初開始打撈，只要天氣允許，在沒有大風大浪等情況下，打撈船隻每天凌晨4時半就開始巡查、打撈，一直到晚上8時許。截至7月7日，青島市打撈滸苔超35萬噸。

據自然資源部北海預報中心監測，當前，黃海海域滸苔災害規模已創歷史最大值。6月26日，黃海滸苔分布面積約60594平方千米，覆蓋面積1746平方千米，是之前最大年份2013年的2.3倍；6月30日青島所轄海域滸苔覆蓋總面積達到峰值，約551平方千米。

公開資料顯示，滸苔屬於石蓴屬藻類，無毒，在失去水分後會發出惡臭，廣泛分布於全球的海洋中。滸苔大量繁殖能遮蔽陽光，影響海底藻類的生長，即使死亡後也會消耗海水中的氧氣，甚至有研究表明其分泌的化學物質或對其他海洋生物造成不利影響。

滸苔何以大量繁殖？

山東省政協委員、中國海洋大學生命科學與技術科研基地主任宮慶禮解釋，今年青島光照適宜，降雨豐富，營養鹽從陸地到海上的運輸強度比較高，海水水溫較往年偏低。在光照、營養鹽、水溫三者因素疊加下，形成了滸苔的最佳生長條件，導致滸苔大量繁殖。

中國生態學會理事、海洋生態專家陳尚表示，青島滸苔災害往年在7月底結束，今年專家根據水溫、氣溫、滸苔分布、打撈進展等估算，今年要持續到8月中旬才結束。

據了解，青島市打撈滸苔後會進行脫水、壓縮等工序，以滸苔為原料製成多種海藻有機肥料。宮慶禮指出，雖然有工廠負責將滸苔做成家畜的飼料添加劑或海藻肥，但生產能力有限，而每年滸苔的打撈數量亦難以預判，因此不好為提高加工量而盲目擴建工廠。

由於今年的滸苔數量大大超出往年，即使被打撈乾淨，如何處置也是一大難題。據報，絕大多數被撈起的滸苔只能採取填埋處理，但滸苔填埋後會帶來一定的土壤鹽鹼化、污染地下水等問題，需要引起重視。

滸苔氾濫與紫菜養殖有關

據《新華社》報道，歷年的衛星監測和船舶跟蹤監測顯示，黃海南部海域淺灘大規模紫菜養殖筏架是滸苔大量繁殖、增生並最後漂浮入海的「溫床」。自2007年以來，每年都有滸苔綠潮在洋流和風力作用下從黃海南部向北漂移，並在山東沿岸登陸。

宮慶禮認為，江蘇沿海城市的紫菜養殖主要藉助筏架、網簾、竹筏等，上面會附着滸苔幼苗；當養殖戶在紫菜生長旺盛期後未及時收回筏架等工具，在季風影響下，工具上附着的滸苔就會隨海浪一路向北，流向青島等地。

對於滸苔為何沒有在距離江蘇更近的日照市大量繁殖，宮慶禮解釋，青島有大量人口，污水排放入海的容量大，海水中營養鹽更豐富。同時，滸苔漂移到日照海域時仍屬於原發狀態，在漂移過程中不斷生長，當漂到營養鹽最豐富的青島市時就更易暴發。

今年青島海域滸苔尤其嚴重，與天氣因素亦有關。陳尚表示，從2019年開始，政府多個部門已開展紫菜養殖區早期集中打撈滸苔，前年和去年均取得顯着成效，滸苔規模明顯減少。但今年5、6月時，江蘇黃海一帶出現暴雨、大風、龍捲風等，部分已經回收的筏架等被打散跌入海中，因而增加入海的滸苔種源，導致滸苔源頭處置效果降低。

滸苔來源之爭

對於江蘇是否要為滸苔大量繁殖負責，陳尚認為先不考慮責任者識別問題，江蘇、山東兩省應該要想辦法加強合作、聯合治理，引導源頭的養殖戶改進紫菜生產方式、做好養殖筏架回收工作。

他建議，當局可以在省際之間建立生態補償制度，將滸苔覆蓋面積作為計算生態補償金額的依據，並由自然資源部考核，補償資金則用於滸苔災害防治綜合治理。此外，要加強氣象災害監測和防控措施，降低因天氣原因造成已經回收的養殖筏架被打散入海概率，並加大財政支持力度。

宮慶禮指出，滸苔治理需要長期工作，若想取得長效機制，當局應建立一個國家層面的機制，將治理工作列入常態化事項；設立生態補償公益項目，加強專業滸苔打撈設備、船隻的研發和製造，提高海上滸苔打撈效率；由相關部門統一協調長江以北的省市形成省際間的協同治理，山東和江蘇兩省要加強合作。