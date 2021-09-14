內地將集中帶量採購人工關節　擬中選產品價格降幅達80%以上

國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室（國家聯採辦），周二（14日）在天津舉行人工關節集中帶量採購申報信息公開大會。

集中採購組組長高雪透露，此次擬中選的人工關節產品，價格從平均3萬元（人民幣．下同）降到1萬元以內，降幅達到80%以上。



內地傳媒報道，此次人工關節集中帶量採購，主要針對初次置換人工全髖關節、初次置換人工全膝關節兩類產品。在大會上，企業報價競爭激烈，一共有48間企業參與報價競爭。其中天津康爾諾科技有限公司針對合金-聚乙烯類髖關節產品系統，報出全場最低價1788元，但多數企業的報價區間集中在6000-8000元之內。

國家聯採辦在天津舉行人工關節集中帶量採購申報信息公開大會。（微博）

擬中選結果共涉及44間企業的產品，國內生產企業有30間、進口企業有14間。高雪指，中選的人工關節產品，預計在明年3月份左右落地實施，屆時中國人民就可以用到中選的產品。

據介紹，人工關節有國產和進口之分，費用較低的有1萬多元，價格較高則可達7萬至8萬元。內地現時多數省區市的醫保，均對於人工關節按照定額報銷，一般平民老百姓自費負擔比較重，不少人會因為經濟拮據而無法接受手術治療。集中帶量採購後，人工關節的價格可能有較大降幅，有可能1萬元就可以覆蓋相關費用，減輕經濟負擔。

報道並提到，事實上現時中國人工關節需求逐年增加，置換數量年均增速大約為20%。因為中國正處於老齡化疊加城鎮化時代，大量體力勞動者如農民、農民工、工人群體，在60歲至75歲期間會發生股骨頭壞死、骨性關節炎、類風濕關節炎，意外關節骨折等疾病，需要置換人工關節。

另一方面，針對此前集中採購心臟支架，因在前期大量採購而導致一度出現短缺的情況，國家聯採辦也有出台針對性措施。國家聯採辦將上線人工關節的登記系統，會涵蓋從生產企業到經營單位到醫療機構的使用數據，以及患者實際使用情況，是一種全供應鏈的登記系統。高雪稱，登記系統上線後，就能監測到生產企業的發貨情況、經營企業的庫存情況、醫療機構的使用情況，把所有過程收錄在系統中，如果一旦出現短缺情況，能夠及時進行預警。