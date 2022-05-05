3歲童箍牙日戴12小時　是有必要抑或兒童牙科診所販賣焦慮？

近年來，大眾對美齒的要求愈來愈高，一般錯頜畸形最佳矯治期均在8歲之後，但矯正牙齒有年輕化的趨勢，市面上有兒童牙科機構甚至建議一歲半的兒童箍牙。

有專家指出，矯正幼兒的牙齒沒有必要，兒童箍牙亦並非愈早愈好，許多中外研究顯示，4歲和8歲的矯治效果相同，但出於對幼兒的人道關懷，並不倡導過早矯治。



《中國新聞周刊》報道，在一線城市及東部沿海地區，兒童口腔連鎖診所隨處可見，不少診所都鼓吹「低齡矯治」，強調牙頜畸形愈早治療，花費的時間和金錢成本愈低，且基本不復發。

小朋友在廈門科技館的口腔模型內玩耍。（新華社）

來自福建廈門的90後母嬰博主何彩，平時喜歡將與女兒捲捲的生活分享在社交平台上。何彩介紹，在女兒一歲多時，曾有朋友提醒她「寶寶有些反頜」，因為捲捲微笑時都是下牙包住上牙，她於是帶女兒到兒童口腔診所就醫。

去年9月，3歲4個月大的捲捲被診斷為前牙反頜（倒及牙），診所醫生建議趁年齡小立刻矯正，佩戴矯治半年，然後再觀察半年，一個月覆診一次。從此，捲捲都要戴上活動矯正器（雙曲舌簧頜墊矯治器），每天佩戴12個小時，睡眠時也要佩戴。

由於後槽牙被墊高，佩戴牙套初期，捲捲的上下門牙無法完全咬合，露出縫隙，導致吃飯很慢。佩戴牙套睡覺時，捲捲無法將嘴巴合攏，舌頭頂在上下牙之間，她曾用舌頭頂走或啃咬牙套。

醫生指出，兒童在8至10歲時的上頜骨發育最活躍，此時矯正事半功倍，不宜過早矯正。（視覺中國）

北京中日友好醫院主任醫師徐寶華介紹，兒童在8至10歲時的上頜骨發育最活躍，是做前方牽引治療骨性反頜的最佳時機，此時矯正事半功倍。對於兒童的牙性和功能性反頜，他認為，早期矯正同樣有效，但4歲矯正，與8歲矯正的效果一樣，而8歲矯正時，孩子心理成熟，依從性更好，可能效果更好。

徐寶華又稱，研究發現一半以上兒童的反頜是骨性的，意味着一半以上的兒童，即使2、3歲時解決了反頜問題，最後仍會復發。因此，他建議骨性反頜，尤其是面中部凹陷、上頜骨發育不足兒童在8至10歲才開始治療。

兒童口腔診所均強調牙頜畸形愈早治療、效果愈好。不過，牙科醫生關心指出，不少兒童口腔診所都是「販賣焦慮」，誇大幼兒的狀況，若兒童箍牙後復發，就會以年齡太小、家長管理不好等話語推卸責任，「在什麼樣的利益驅動下，你能下狠心建議給三歲的孩子做矯正？」