倡農民縣城買樓開車去種地　內地專家被禁言　網民轟：建議睇腦科

內地房地產專家建議農民到縣城買房住，並指這對提升個人素質是非常有必要的。不過，相關言論發表後引起廣泛爭議，不少網民都希望「請專家以後不要建議」。



今日（27日），「鳳凰網財經」就內地房地產市場走向與變革等問題訪問了北師大房地產研究中心主任董藩。針對農民是否要到縣城買房，董藩認為，如果農村的生產經營不受影響，還是主張農民到縣城居住。

董藩續指，這涉及到城市文明的問題。因為在縣城裡「他享受到的公共服務、他能接受到的信息、他長的見識，和農村這個環境完全不一樣。」這對於提升農民的個人的素質，是非常必要的。

話題「不要建議」還一度登上微博熱搜榜首。（微博）

對於農民居住在縣城後應該如何繼續種地，董藩說，如果一些農民仍然需要在農村種地，他可以需要的時候開著車過去種地。而且農民在縣城生活，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受到城市文明和現代文明。

惟他的相關言論一出就在網絡掀起軒然大波，話題「不要建議」還一度登上微博熱搜榜首。網民評論：

「請專家不要建議」。



「專家能不能別再天上飛著下人間看看」。



「建議專家要去掛腦科看看，掛號費我出」。



「建議降低專家工資，讓他們不要瞎建議」。



「現在看到『專家建議xxx』的我就想笑」。



「好搞笑，農民能買得起縣城的房子還用去種地？開得起車還用去種地？」。



「這還是專家嗎，他在農村待過嗎，他不知道生活成本嗎，是怎麼做到教授的啊」。



董藩的微博帳戶因「違反相關法律法規」被禁言。（微博）

除此之外，董藩在回答年輕人買房負擔問題時，還建議首付比例降至20%，還貸時間延至40年。亦有網民總結過他此前發表過的爭議言論，包括宣揚女性不生育，是反人類行為；北京房價均價將在2037年達到80萬元人民幣/平米；「如果你在40歲之前沒有賺到四千萬，以後就別說是我的學生」等。而目前，董藩的微博帳戶就因「違反相關法律法規」被禁言。

據公開資料顯示，董藩現任北京師範大學管理學院教授、北京師範大學房地產研究中心主任，土地資源管理、政府經濟管理兩個專業博士生導師，兼任東北大學、青島大學、貴州大學教授，以及民革中央委員、中國城市經濟學會理事等社會和學術職務。