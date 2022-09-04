寶馬女醉駕撞人逃逸　事主衣褲夾車遭拖行　公安局：已被刑事拘留

湖南省婁底市周五（2日）發生車禍意外，婁底市公安局交警4日通報，28歲女子肖某某深夜駕車撞上36歲女子謝某逃離現場，謝某衣褲卡入車輛被拖行，直至被交警截停。經鑑定，肖某某系醉酒後駕駛。



婁底市公安局交通警察支隊在警情通報表示，9月2日23時52分許，肖某某駕駛小型轎車行駛時，與前方謝某駕駛的二輪電動車追尾相撞，謝某衣褲被卡入轎車左前角。肖某某駕車逃離現場，致使謝某被車輛拖行，後被執勤交警截停。執勤交警隨即迅速控制肖某某，將謝某立即送醫救治，同時開展現場調查勘驗。經鑑定，肖某某系醉酒後駕駛機動車（酒精含量124.51mg/100ml）。

目前，疑犯肖某某因涉嫌交通肇事罪已被公安機關依法刑事拘留，醫療機構正對傷者謝某進行全力救治，生命體徵平穩。案件正在偵查中。

此前報道，這名女子醉駕撞人後卻繼續開車前進，而遭撞者的衣服卡在車輛引擎蓋上，因此被拖行了將近一公里到交警路檢點，警員發現異狀才將車攔下，不讓女子繼續前進。

不過，女子被攔停後，似乎不知道發生何事，直到交警大聲喝止，並將人從副駕駛座的車門帶下車，女子才恍然大悟。交警也忍不住怒斥她：「你是人嗎？」。

事件在內地網絡引起討論，周六（3日）一度登上微博熱搜榜首。有網民指出，女子下車時連站都站不穩，發現拖行傷者的狀況，也沒有太大的反應，就在一旁打電話，看起來一副無所謂的模樣。

律師：不論知情，拖行致人死亡或重傷均應擔刑責

内地媒體《濟南日報》新媒體《新黃河》報道，河南大然律師事務所律師申思表示，行為人在不知情的情形下拖行他人致其死亡的，一般是可以認定為交通肇事罪的。如果行為人知情仍拖行他人，致其死亡，有可能構成故意殺人罪。

根據《刑法》第一百三十三條，反交通運輸管理法規，因而發生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運輸肇事後逃逸或者有其他特別惡劣情節的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。