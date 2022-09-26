男子出門沒拔充電線「家燒成廢墟」　消防提示離家做一件事保平安

浙江杭州一居民樓近日發生火災，事件幸未造成人員傷亡，但整間房屋都被燒成廢墟，對事主損失巨大。經消防實地勘察發現，起火房間有一根被燒燬的充電線，且仍保持通電狀態，線頭連接床鋪且保險絲已被燒「融咗」，最終認定起火原因是電器線路引發火災。

對此，不少網民紛紛表示，家中也有許多充電線、充電頭未拔，覺得「很擔心」。

因沒拔充電線，家變成廢墟。（微博）

因沒拔充電線，家變成廢墟。（微博）

消防人員稱，閒置或使用完的電器應及時斷電，勿整夜充電，又建議離家不只要停止給設備充電，還要拔掉移除充電線和「充電頭」。因充電頭仍會通電，長期不僅會損耗且浪費電力，更可能造成火災。消防又指其實一招便可省下麻煩又確保用電安全，即關閉總電源，確保充電裝置沒有電力供應。

消防建議，居家應做到「三清三關」，包括清廚房（檢查並更換老化開裂的燃氣軟管，並讓其遠離刀具等尖銳物品）、清露台（及時清理露台雜物，特別是紙皮、塑膠等易燃物，以免火星飛入家中引起火災）、清樓道（樓道堆放雜物會阻礙逃生），關燃氣灶開關（長時間離開更需關閉燃氣灶閘門）、關電源、關門窗。