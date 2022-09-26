企業突解僱女員工後拖延賠償金　竟兌換逾60公斤硬幣「找數」

湖南長沙一間企業僱用女員工小蘭（化名）僅十幾日後，就以無理由將其解僱，產生1萬元（人民幣．下同）的賠償金。不過，儘管小蘭多次追數，該公司卻一直拖延，最後竟兌換重達61公斤的硬幣「找數」。

小蘭一氣之下起訴該公司，法院認定該公司蓄意兌換已觸法，對公司王姓法定代表人罰款5000元。



今年5月，小蘭入職長沙某健康管理公司，試用期薪水為每月7200元。令她意外的是，上班十幾天就遭無理由開除。經勞動仲裁，公司需支付小蘭工資及賠償金共計1萬元，但該公司對此卻是一拖再拖。區法院送達執行通知書後，該公司仍未在指定期限內履行賠償。

9月14日，區法院執行警員陪同申請執行人小蘭來到被執行人辦公地後，被眼前的一幕驚呆了。公司辦公室內桌面和地面放置了大量硬幣，面額為一角至一元不等，合計1萬元。據悉，這重逾61公斤的硬幣，總額1萬元，是公司老闆指示員工通過多間銀行特意兌換而來，目的是支付執行案款。

企業用60多公斤硬幣支付賠償款，被處罰。（微博）

最後，警員陪同申請人現場清點硬幣並存至銀行，此案執行完畢。

但法院認為，硬幣不屬於本案被執行人日常經營活動中經常使用的貨幣，其蓄意兌換行為具有明顯的消極對抗執行意圖，令警員及申請執行人現場點收硬幣，是對司法資源的浪費，亦是對勞動者尊嚴的踐踏，故被執行人上述行為屬於以其他方法阻礙司法工作人員執行職務，依法應予懲處，遂作出上述罰款決定。

9月22日，區法院執行警員到涉事健康管理公司，就其蓄意兌換硬幣以支付案款的行為予以懲處，對該公司王姓法定代表人罰款5000元。

網民點睇：

「建議按1:3來罰款」

「應罰公司取代為同等重量的黃金。」

「他也給法院硬幣，那才叫『好漢』。 ​」

