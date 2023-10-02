國產香印「陽光玫瑰」每斤低至5元　專家分析難吃原因：太多人種

在內地素有「葡萄愛馬仕」之稱的陽光玫瑰，今年價格出現了明顯下降。內媒報道指，目前陽光玫瑰的每斤零售價普遍跌破了10元（人民幣，下同），有些更低至5元。



《中國證券報》報道指，陽光玫瑰原產於日本，也叫晴王葡萄，以綠色、脆甜、帶有特殊的玫瑰香氣著稱。甫一興起，動輒幾百元甚至上千元一斤的價格，讓普通消費者望而卻步。有博主在2017年還稱自己買到的葡萄價格高達500元/斤。

報道指，目前陽光玫瑰的每斤零售價普遍跌破了10元，標注原產地為陝西渭南的陽光玫瑰零售價為29.9元/斤，是《中國證券報》記者走訪北京超市過程中看到最貴的品種。

多家大型超市售貨員表示，「今年陽光玫瑰的價格跟常見的巨峰、玫瑰香差不多，有時候價格還低於巨峰。今年夏天天氣熱，光照充足，適合葡萄生長，口感都非常好。陽光玫瑰不再是水果裏的奢侈品，和普通葡萄沒有甚麼兩樣了」。

山東省棗莊市市中區農民，8月23日在果園裡採摘陽光玫瑰葡萄。（新華社）

《中國新聞周刊》則報道指，如今市面上的陽光玫瑰價格可以低至5元一斤，但很多博主及網友指現在的陽光玫瑰一點葡萄味都沒有，「吃一顆葡萄就像喝了一口糖水」，變得不如以前好吃。

對此，江蘇省農業科學院果樹研究所的研究員王壯偉表示，這和陽光玫瑰種植面積增大後，種植戶的栽培技術水平參差不齊有關。

王壯偉稱，中國剛開始引進陽光玫瑰的時候，種的人比較少，種植戶大多都能種得好，追求高質素，但隨著推廣面積逐漸增大，種植戶的栽培技術水平和理念不同，有的種植戶片面追求高產量，有的則是栽培技術不到位，最終果品也是良莠不齊。