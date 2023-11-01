「00後」女老師在校工作一周未休、跳樓留遺書　校方拒家屬查監控

10月31日，河南一名「00後」小學女老師疑似跳樓自殺的帖子引起網絡關注。根據家屬提供的遺書，女老師在遺書中稱，任職學校工作太忙，像進了「牢籠」、「喘不過氣來」、「真的讓人崩潰每天」、「每天提著最後一口氣在工作」。



31日上午，河南網民呂女士發帖稱自己的妹妹「是河南省實驗小學（建興路小學）三四班班主任，妹妹人好好去上班，27日早上接到民警電話已停止了呼吸，所留遺書直指校方！但校方領導拒不認責，甚至拒絕家屬進入校園，查看監控。」

呂女士向媒體傾訴，妹妹今年23歲，是一名「00後」班主任，今年8月份剛考上教師編，沒想到剛當老師幾個月，就從6樓一躍而下，結束了年輕的生命。

「我妹妹26日晚上八九點原本在學校批改作業，不知發生了什麼事情，聽同事說她整個人情緒很差，後來她離開學校，打車去了水庫，水庫裡水很少，她又打車去了社區，最終跳樓自盡了。」呂女士說，現在全家很想知道妹妹在學校到底發生了什麼，妹妹以前一向樂觀開朗，家人不相信她會僅僅因為一點事情就輕易結束生命。

妹妹跳樓自殺後，她從警方那裡拿回妹妹的手機，發現妹妹26日當晚自殺前於23:44寫了一份遺書，遺書中稱「真的撐不住了」、「好難過，我覺得自己喘不過來氣」、「從來沒想過，作為一個小學老師會這麼的難」。

遺書中還表示，「面對學生，很想真的做到教書育人，但是學校的工作，學校的活動，領導的檢查，讓我們這些沒有培訓過就直接當班主任的畢業生像入了牢籠，牢籠一點點縮小，我們每天都提著最後一口氣上班。什麼時候老師才能只做教書育人的工作？不幸福的老師怎麼能教出來積極樂觀的孩子呢？」

呂女士在網上發帖原文

「我妹妹在這所學校工作三個月，經常跟我說太累了。」呂女士說，妹妹從小就想當老師，大學報志願時選擇了師範專業，畢業後又努力準備了一年時間，順利在今年8月份考上教師編，一家人正為妹妹「圓夢」而高興，沒想到出了這種事。妹妹自從入職當班主任以來，多次跟家人談心時，都曾提起任職學校給老師安排了太多本職工作以外的事情，有時週末還要開會、加班，有時還會挨批評。「我印象比較深的一件事情，是學校安排她寫宣傳稿，一連改了三遍才過關。我不明白，老師的任務不是教書育人嗎，老師們已經很累了，為什麼要安排一個任課老師一遍遍寫宣傳稿？」呂女士說。

呂女士給記者提供的聊天記錄中顯示，妹妹在9月27日晚上8時稱「還在開會」「被領導批評了」「當著我們班學生面批我」；10月6日下午提到「在學校」「7天」「不休息」等；10月11日，她給姐姐發資訊說「昨晚凌晨一點才回宿舍，真不容易」；10月17日晚上，她在聊天中跟姐姐吐槽「我們頭髮油得不行，又不敢回學校，回學校就被逮著去工作」「真的讓人崩潰每天」。

女老師自殺前假期跟姐姐說在學校不休息

「我妹妹一周前的周日（22日）從家返校時還好好的，為什麼在學校上了一周的班，就留下遺書自殺了？我們想查看監控，學校也不給我們看，我們就想知道妹妹在學校這一周到底發生了什麼？」呂女士說，妹妹原本就說學校平時各種所作所為、各種形式主義、肆無忌憚的謾駡、批評與威脅壓得妹妹無法喘息，妹妹自殺後，她聽知情人說妹妹自殺前一天還遭到了校長的批評。

呂女士表示，目前自己和父母多次聯繫學校，學校都沒有明確拿出一個家屬能接受的說法，還把妹妹的微信從學校的多個工作群中踢出來了。自己家人一定要尋求一個真相，追究學校責任，為妹妹討一個說法。

家屬說法是否為全部真相？到底是什麼原因導致「00後」小學女老師跳樓自殺？10月31日，媒體撥打建興路小學副校長電話，均被掛斷，轉撥打鄭州市管城回族區教體局電話，也均未打通。

根據公開資訊，河南省鄭州市管城回族區建興路小學暨河南省實驗小學（託管校）於2021年9月正式揭牌。該校占地面積24642平方公尺，共規劃42個班級，啟用以後，河南省實驗小學與建興路小學在幹部派駐、師資交流、管理考核、教育改革等方面資源分享。當地媒體曾報道，當地力爭通過三到五年的時間，把這所新學校打造成一所品牌學校，辦成鄭州市乃至河南省一流的學校。

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