6歲雙胞胎疑被鄰居孩子唆使打架　姐姐摔倒腦死　母：對方沒道歉

廣東河源紫金縣一名母親近日在網上控訴鄰居家孩子唆使她的一對雙胞胎女兒打架，使她的6歲女兒不慎頭撞倒地腦死亡，對方家長在事發近兩個月後仍沒有道歉。



該名母親稱，9月9日下午，她的雙胞胎女兒在蘇區鎮村廣場和鄰居家的11歲女孩、12歲男孩一起玩耍。期間，對方唆使姐妹倆互相吵架、打架，要求其按照他們的動作用手打、用腳踹，結果姐妹倆摔倒，頭撞在地上，其中姐姐安妮暈厥，被送醫搶救，當晚被確診腦死亡。

據安妮媽媽媽公布的紫金縣公安局不予立案告知書顯示，9月11日提出控告的死亡案，局方審查認為沒有犯罪事實，決定不予立案。近日，安妮媽媽決定站出來發聲，她表示，自己女兒丟了性命，但至今都沒有收到對方家長和孩子的道歉，「就因為他們未滿14周歲就拿他們沒有辦法，對方家長覺得自己孩子不用負刑事責任，也覺得無所謂，甚至態度惡劣」。

10月31日，鎮政府工作人員回應稱，現時幾個部門在疏導處理，不過當內媒查詢調查結論時，被告知不太清楚。紫金縣公安局民警則表示，警方調查認為不構成犯罪，如果女童媽媽不接受，可以向紫金縣人民政府或者河源市公安局申請覆議。