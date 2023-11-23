月薪2萬元招人啃雞腳　徵才條件：嘴大吃相佳、至少5年吃雞腳經驗

內地一食品公司近期招聘「吃飯專家」，開出最高月薪2萬元（人民幣，下同），要求每天能啃雞腳5小時，「嘴大、吃相吸引人為佳」，引起不小關注。



內媒《錢江晚報》報道，該食品公司開出月薪1.5萬到2萬元人民幣，招聘「吃飯專家」，職位要求包含至少有5年吃雞腳的經驗，每天負責在公司品鑒雞腳，可以勝任各種口味，吃爪總時長不得高於5小時。

進一步細查企業應聘要求，滿足以下幾項條件者可優先錄取：在吃雞腳的過程中能夠清晰描述口感、味道，看完《舌尖上的中國》優先，普通話二級甲等以上，E人（社牛）優先，嘴大優先，吃相吸引人優先。

雞腳性平、味甘，有強健筋骨、潤澤肌膚、利水消腫的作用。（istock）

該企業人事吳女士向媒體表示，該招聘半個月前就發佈了，目前收到了將近2000份簡歷 ，最終會錄取4位「吃飯專家」。對於不少網民在社交媒體上說沒有收到回覆，吳女士答稱，實在是因為消息太多，導致他們回覆不過來。

吳女士透露，要想成為他們公司的「吃飯專家」得通過初試和複試兩個環節，初試主要是為了確定候選人是否具有清晰的口頭表述能力以及文案撰寫能力，隨後會安排試吃雞腳環節，主要考核候選人對美食是否有獨到的點評能力。通過初試，下一關的複試就是考核候選人的鏡頭表現能力了。他們會安排試拍，進行影片內容的闡述。

吳女士表示，「吃飯專家」其實是一個綜合性的崗位，與一般的帶貨主播和吃播不同，需要根據消費者的需求和回饋，形成修改意見報告，給到公司相關部門進行一個改進，起到與粉絲、消費者溝通的橋樑作用。