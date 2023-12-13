22歲男嘴破半年不愈　口腔多次出血至無法進食說話　確診舌癌晚期

嘴破（生痱滋）長期不愈要注意。綜合內媒報道，廈門有22歲男青年嘴破半年未愈合，直至口腔多次自發性出血至無法正常進食說話才入院就診，最終確診舌癌晚期。醫生提醒，類似病例不在少數，若嘴破長期不愈，應提高警惕，必要時入院檢查。



當事人郭男從今年春節起生痱滋，起初因症狀不明顯就未注意。直至7月份，他口腔多次自發性出血，甚至無法正常進食說話。到醫院就診後，他確診中分化鱗狀細胞癌（舌癌），伴隨多個淋巴結轉移，經過醫療團隊8小時手術才挽回生命。

22歲男嘴破半年不愈，口腔多次出血，確診舌癌晚期。（VCG）

報道指，類似病例並不少見。此前，福建一29歲孕婦因生痱滋半年不愈，確診舌癌。醫生結合影像檢查發現，由於孕期體內內分泌環境改變，其癌症進展快速至中晚期。最終，醫生對該患者進行剖腹產後，及時進行了舌癌根治手術。

另有杭州60歲老人，平時愛好抽煙喝酒，在確診約半年前開始生痱滋，起初未有注意，結果嘴破範圍愈來愈大，令他食飯喝水都在痛，他卻一直當做普通生痱滋來治療，最終在杭州市第一人民醫院確診高分化鱗狀細胞癌，最終手術治療。

醫生提醒，如果出現嘴破反覆發作、難以癒合且持續時間超過一個月的情況，一定要提高警惕，應及時到醫院口腔科檢查和治療，以免錯過最佳治療時間，必要時進行細胞學或病理活檢。