天氣｜今日早晚有一兩陣雨　周日最高26度　下周二降溫至17度

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（15日）大致多雲，早晚有一兩陣雨。氣溫介乎19至22度。 吹和緩東風，初時風勢清勁。



圖為截至3月15日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月19日 回南天霧鎖維港▼



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周末至下周一有霧 下周中期早上清涼

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來一、兩日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，周末至下星期一廣東沿岸地區有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下星期一稍後至星期二抵達華南沿岸，該區氣溫下降。受相關的乾燥大陸氣流影響，隨後一、兩日廣東沿岸早上清涼，天色良好。

天文台展望，周末至下星期一漸轉潮濕有霧，日間溫暖。 星期二氣溫下降，隨後一、兩日早上清涼，部份時間有陽光。

▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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連續3天濕度最高100% 下周三料跌至16度

天文台九天天氣預報顯示，明日（16日）介乎20至24度，日間部份時間有陽光，早晚有薄霧及一兩陣微雨。下周日（17日）相對濕度最高料達100%，最高氣溫回升至26度、最低20度，部份時間有陽光，早晚有霧。另自下周日起，一連三天最高濕度均料達100%。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月15日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（18日）介乎20至26度，短暫時間有陽光，早晚有霧及一兩陣微雨。下周二（19日）回落至17至21度，大致多雲，有一兩陣雨，早晚清涼。

下周三（20日）為二十四節氣的春分，料進一步降溫至16至21度，早晚清涼，日間乾燥。下周四（21日） 為17至22度，早上清涼。下周五（22日）最低氣溫回升至18度，有一兩陣雨。下周六（23日）氣溫升至19至24度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。