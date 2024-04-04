清明節天氣｜今日市區最高30度　局部地區有驟雨　未來數日多雲

今日（4日）為清明節，天文台指一股偏南氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約26度，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。吹和緩南風。上午6時，天文台發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高。



圖為截至4月4日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2023年4月5日 疫後首個清明節▼



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至下周初連日有驟雨 下周中期風勢較大

天文台指出，一股偏南氣流會在今、明兩日持續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。而一道低壓槽會在接近周末至下周初，為廣東帶來驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。受一股較乾燥的偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸地區風勢較大，天色明朗。

天文台展望，未來數日大致多雲，有幾陣驟雨。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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下周二最低22度 下周三乾燥

天文台九天天氣預報顯示，明日（5日）料在26度至30度之間，除有幾陣驟雨，並至下周二（9日）連日多雲。周六（6日）最高氣溫料28度、最低24度；下周日（7日）則在24至29度之間，兩日均有幾陣驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月4日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8日）最高氣溫27度、最低23度，有幾陣驟雨。下周二（9日）最高氣溫回落到26度、最低22度，仍有一兩陣驟雨。 下周三（10日）介乎22至27度，部份時間有陽光及乾燥。下周四（11日）則為23至28度；下周五（12日）最高氣溫進一步回升至29度。