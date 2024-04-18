大雨｜天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響

天文台天氣報告｜天文台今早（18日）發出特別天氣提示，指位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民應提高警惕。



▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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【11:45】天文台預料未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響。

【11:00】天文台預料強陣風吹襲香港，提醒如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【10:20】天文台更新特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨，雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

天文台天氣預報稱，一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。至今早8時45分，天文台發出特別天氣提示，指位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民應提高警惕。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間炎熱，最高氣溫約31度。稍後驟雨較多。吹和緩南至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日及下週初驟雨逐漸增多及有雷暴。

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼

