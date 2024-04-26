黃色暴雨信號生效逾五小時後取消　天文台料周末期間間中有雷暴

一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴，天文台今早（26日）8時35分發出黃色暴雨警告信號至下午1時45分取消。天文台指出，新界部份地區今早錄得數毫米雨量，預測本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。下午驟雨逐漸減少。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東南風，風勢有時疾勁。



圖為截至4月26日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至4月26日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【13:45】黃色暴雨警告信號取消。

【12:15】局部地區大雨提示：沙田區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【09:30】天文台特別天氣提示指，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【08:36】天文台預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，並預料本港在短期內可能受冰雹影響。

【08:35】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【08:20】天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 14

下周一驟雨減少 翌日再迎狂風雷暴

天文台指出，一道低壓槽會在未來一兩日持續影響廣東，該區有 大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽在下周初減弱，該 區驟雨稍為減少。預料另一道低壓槽會在華南北部 形成，並在下周中期靠近華南沿岸，該區天氣仍然不穩定。

天文台展望，周末期間仍有驟雨及雷暴。下星期一（29日）驟雨減少 ，隨後一、兩日天氣再度不穩定。

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼



+ 2

天文台九天天氣預報顯示，明日（27日）介乎24至28度，仍大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周日（28日）有幾陣驟雨及雷暴。下周一（29日）及下周二（30日）均最高30度、最低25度， 周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周二有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月26日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

雷暴直至下周四 驟雨持續至下周末

下周三（5月1日）勞動節至下周五（5月3日）均在24度至28度之間，其中下周三有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，下周四（5月2日）則有幾陣驟雨及雷暴。下周五及下周六（5月4日）均有幾陣驟雨。