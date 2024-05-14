佛誕｜天文台預測長洲周三天晴最高28度　氣候適宜觀賞飄色搶包山

天文台今日（14日）表示，乾燥的偏東氣流正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港正午氣溫27度，大部分地區的相對濕度下降至60%以下。明日（15日）是佛誕假期，氣溫介乎23至30度，天氣大致天晴，日間乾燥，相對濕度50%至80%。



分區天氣預測，長洲明日氣溫介乎22至28度，相對濕度為62%至83度，最高溫度是下午2時的28.2度，晚上11時有23.8度，對於明天到訪太平清醮飄色巡遊和搶包山的旅客而言，相信是不錯的天氣。



▼2023年5月26日 長洲太平清醮復辦飄色巡遊▼



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天文台今日下午表示，乾燥的偏東氣流正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，下午本港多處地區的相對濕度曾下降至50%以下。本港地區大致天晴，明早（15日）最低氣溫約23度，日間乾燥及炎熱，最高氣溫約30度，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。

展望隨後一兩日部分時間有陽光，周末有幾陣驟雨，下周初天氣不穩定。

天文台預測，受一股乾燥的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸大致晴朗。預料高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨，一道廣闊低壓槽會在下周初影響廣東沿岸及南海北部，該區天氣不穩定，驟雨增多及有雷暴。

天文台今日下午4時半更新未來九天天氣預測。（天文台圖片）

天文台調高明天（15日）佛誕氣溫，今早原本預測最高氣溫為29度，下午更新為30度，最低溫維持23度，相對濕度就如原本55%至80%，調低至55%至80%。

本周三至五都是部分時間有陽光，至本周五則會大致多雲，稍後有一兩陣驟雨，由本周六起至下周四（18至23日），都是多雲、有幾陣驟雨和雷暴。