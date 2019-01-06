【天氣】台東米農收集大數據　打造新農民曆應付氣候變化

氣候變化是近年全球最為關注的議題，極端天氣的出現，除了影響生活，更影響糧食生產，農業更是首當其衝。以往農夫可能透過節氣變化和觀天等傳統方式來預測天氣變化，但民間智慧在大自然慢慢失效，那又是否有新招來應付天氣的變幻莫測？關鍵可能是「大數據」。 台灣有初創科技公司，去年起跟台東池上鄉的米農合作，透過在稻田內架設一系列監控雨量、溫度和土壤成分的感應器，收集數據分析，同時結合區塊鏈技術，希望能利用數據建立資料庫，幫助農民改善收割周期，長遠更期望能重建台灣的稻米市場。

台灣台東的池上鄉，以生產稻米而聞名，「池上米」享譽國際，池上米過去在日據時代是進貢日本天皇的米，故被稱為「貢米」。而池上鄉位處花東縱谷最純淨自然的稻米產區，在中央山脈及海岸山脈間及新武呂溪流域河谷平原上，平均高度為海拔300公尺。由於池上鄉水田土壤肥沃，溪水夾帶著豐富的有機礦物，鄉內更有全台灣唯一的內陸淡水沼澤「大坡池」調節水位，令「池上米」格外好吃。

台灣台東的池上鄉，以生產稻米而聞名，「池上米」更是享譽國際。（池上禾穀坊FB專頁）

稻田加裝氣象監測系統

不過，再好吃的稻米都會面對天氣因素而影響收成，而近年氣候變化，更令農業生產難以應對。台北新創公司奧丁丁（Owlting）去年起就跟台東池上鄉的米農魏瑞廷合作，在其有機稻田安裝一套監測雨量、溫度和化學品的感測系統，再透過Wi-Fi路由器及奧丁丁的系統，提供線上數據，使消費者得以監控有機稻田的種植過程，並引來英國《金融時報》（Financial Times）就此協作，作出專題報道。

然而，如此模式其實早在西方農業生產中應用，外國有拖拉機公司會在產品上安裝感應器。歐美亦有愈來愈多農產企業，透過記錄生產過程，再打造本地生產或有機栽種來吸引消費者，在台灣政府支援下，甚至亦有農業研究人員已利用感應器蒐集水果栽培數據。

系統將監測雨量、溫度和化學品，再透過Wi-Fi路由器及奧丁丁的系統，提供線上數據，使消費者得以監控有機稻田的種植過程。（池上禾穀坊FB專頁）

至於奧丁丁的目標，就是希望建立起一個不斷成長的資料庫，讓農民最終得以改良他們的生產週期，在奧丁丁的協作下，安裝感測器的農民可獲得提供數據的費用，保險公司亦會獲得資訊並建立相應定價系統，如此的合作方案，或可能導致大米市場重組。

加裝感應器的好處之一，是令米農能夠更容易推銷自家生產的有機米。（池上禾穀坊FB專頁）

氣候變化令舊農民曆失準

事實上，奧丁丁的CEO王俊凱曾是Google資料庫工程師，他的目標之一，更是來自對區塊鏈技術在付費、旅行和餐飲上的運用經驗，希望發展出而套為保險公司使用的工具。與此同時，由於台灣政府開始推動農民保險，希望減少每次風災後由中央作出的支援補貼，農民也不想付保費，保險公司也缺乏足夠資訊建立訂價系統，現時奧丁丁的產品，似乎可令雙方一拍即合。

而在米農而言，加裝感應器的好處，是能夠更容易推銷自家生產的有機米，因為食品供應鏈的透明化，將提升池上米在品質保證上的地位；而在經濟因素以外，原來米農亦明白，傳統農民曆上的時間，在氣候變化下已變得愈來愈不管用，更他們相信，新感應系統收集到的數據，可幫助他們建立出新的農民曆，並將成為未來告訴他們怎麼栽種作物的新工具。