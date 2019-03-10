短暫告別下雨天！天文台預測周一至三天晴　周四起春雨再取代陽光

連日春雨綿綿，但市民明日(11日)終可再見陽光！ 天文台預測，受較乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南天色好轉，天氣轉晴，惟放晴日子短暫，由於高空擾動預料在本週中後期為華南沿岸帶來驟雨，天文台預測周三稍後又會有驟雨，周四至下周二大部分時間持續有雨，市民外出上班及上學宜帶備雨具！

周四至下周二大部分時間再下雨

天文台指，受一道低壓槽影響，廣東沿岸出現驟雨天氣，香港多區今日至上午都錄得數毫米雨量，今日市區氣溫介乎16至19度，大帽山曾低見10.5度，預測今日多雲，有幾陣驟雨，晚上天氣清涼。吹和緩偏北風。

至於未來數日的天氣，天文台指明日(11日)轉吹北至東北風，部分時間有陽光，早上清涼，但市區最低氣溫由原先預測15度，今日上午11時半則更新調高至16度，最高氣溫維持20度，相對濕度為百分之65至85。

後日(12日)及周三(13日)天氣方面，天文台指明日仍然天晴，日間乾燥，市區氣溫介乎17至22度；後日部分有陽光，稍後有幾陣驟雨，市區氣溫介乎18至22度。

天文台又預測，周四(14日)至下周二(19日)期間，除了周六(16日)和下周日(17日)短暫時間有陽光外，其他日子持續有驟雨，周四局部地區更有雷暴。期間氣溫介乎17至21度。

天文台今日上午11時半發出的9天天氣預測。(天文台網頁截圖)