【天氣預報】黃色暴雨生效　屯門元朗特別大雨　大西北多處水浸

上午7時，天文台錄得氣溫26.7°C，相對濕度97%。

天文台展望隨後一兩日間中有驟雨。

天文台於上午5時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台於上午5時20分，發出特別天氣提示-局部地區大雨報告：屯門區及元朗區的雨勢特別大，在上午5時20分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

天文台在5月27日上午1時45分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日上午8時30分，預料香港有幾陣雷暴。

凌晨3時半，天文台發出特別天氣提示，香港廣泛地區可能受大雨影響。

天氣概況：一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測：大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩南至東南風。今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨。

(劉定安攝)