天文台料明起一連六日33度天晴酷熱　低壓區下周帶來多雲驟雨天氣

夏日熱辣辣，天文台料受高空反氣旋影響，為本港帶來一連六日攝氏33度的酷熱天氣，但仍伴隨幾陣驟雨。 一個低壓區會逐漸發展，天文台預測會在下周中期將為菲律賓呂宋附近帶來不穩定天氣，但其後的發展及移動路徑仍存在變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測這個低壓區在下周六（20日）靠近廣東汕尾市，其後在廣西欽洲市一帶登陸；美國全球預報系統（GFS）則預測這個低壓區在下周四（18日）直撲台灣高雄市，其後在香港以南掠過及西登。 然而，天文台預測下周後期的風力仍維持在3至4級，目前預料屆時本港將大致多雲及有幾陣驟雨。

天文台預測，本港一連六日大致天晴及日間酷熱，最高氣溫達33度。（天文台網站截圖）

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，天文台在今早8時發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，預測今日最高氣溫達32度。

天文台表示，高空反氣旋會在未來數天為中國東南部帶來大致晴朗及酷熱的天氣，故明日（13日）起本港一連六日大致天晴及日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。天文台預料，一個低壓區會逐漸發展，並在下周中期為呂宋附近帶來不穩定天氣，其後的發展及移動路徑仍存在變數，預料下周五（19日）有幾陣驟雨，稍後有雷暴，下周末則大致多雲，有幾陣驟雨，且氣溫稍降，料介乎27至31度。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區會於下周中後期在台灣以南海域掠過，料周末會靠近汕尾市一帶，其後廣西欽洲市一帶登陸；但是，GFS預測該低壓區最接近台灣高雄市，在下周後期逼近香港，在香港以南近距離掠過，威力不容小覷。天文台過去曾解釋，當熱帶氣旋在香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，遇上天文大潮情況更嚴峻，屆時有可能帶來巨大風災。

未來數天將有多場遊行示威活動，在酷熱天氣下，市民要預防中暑，最好帶備雨具預防驟雨。