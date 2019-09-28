【遊日注意】熱帶風暴將襲台日韓　天文台料國慶日天晴　重陽多雲

即將踏入10月，秋意亦漸濃。天文台表示，影響華南的東北季候風會在未來一兩日減弱，而高空反氣旋會在下周初至中期繼續為該區帶來普遍晴朗的天氣。而10月1日國慶日就預測天晴，但部分地區有煙霞，日間乾燥，氣溫最高32度，市民外出活動時要注意防曬。 另外，天文台指在正午12時，熱帶風暴米娜（Mitag）集結在馬尼拉之東北偏東約1,170公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣以東海域，明日（29日）預料會增強為強烈熱帶風暴，隨後向北掠過沖繩，進入東海，再移向日本及韓國之間的對馬海峽，計劃遊台、日及韓的市民要留意當地天氣狀況。

熱帶風暴米娜預料大致移向台灣以東海域，隨後向北橫過東海。（天文台網站截圖）

料重陽節大致多雲有陣雨

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港多處今日（28日）的相對濕度降至60%以下。今日下午及今晚則大致天晴，吹和緩東至東北風，黃色火災危險警告今日亦生效，天氣乾燥，市民要注意「補水」。

天文台預測明日（29日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎26至32度，相對濕度為55%至85%。而一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南沿岸，該區雲量增多。天晴日子就只維持至下周五（10月4日），下周六（10月5日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨。10月7日便是重陽節，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎25至28度，相對濕度為75%至95%，市民掃墓時要帶傘。