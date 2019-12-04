天文台預告今晚或發入冬首個寒冷天氣警告　料明日氣溫跌至12度　

近日天氣顯著轉涼，明日（5日）更跌至攝氏12度。天文台表示，由於一股強烈季候風補充會在明日抵達廣東沿岸，同時一道雲帶會帶來有雨天氣，預告今晚有機會發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。

長者安居協會提醒長者如感到不適，應透過平安鐘求助。（勞敏儀攝）

天文台助理台長鄭楚明表示，受到一股強烈季候風補充及與熱帶氣旋北冕外圍雨帶影響，將帶來有雨天氣。明晚明顯較涼，或跌至12度，「返工返學時未必覺得凍，但夜晚明顯會凍」，考慮今晚便發出寒冷天氣警告。未來數日天氣寒冷，風勢頗大；隨季候風在下周初緩和，氣溫才逐漸回升。

去年冬季只有三日氣溫在攝氏12度或以下，是有記錄以來最少；天文台早前公布新一份冬季季度預報（2019年12月至2020年2月），預料今個冬季平均氣溫「正常至偏高」，或暖冬再現。鄭楚明表示，今年影響華南的冬季季候風偏弱，加上沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象，全球暖化等，估計今年遇上嚴寒機會不大。

鄭婆婆（中）表示，天文台網頁更換新版面後，字大而清晰，十分方便。（勞敏儀攝）

入冬後長者求助數字也增加，長者安居協會行政總裁王虹虹表示，「一線通平安鐘」求助數字由平日的約2000宗，昨日增加20%至2400宗，不少長者感呼吸困難、氣促等。她說，即使天氣未明顯轉涼，但溫度突然轉變，亦會令他們突然感不適，提醒用戶感到不適應透過平安鐘求助。

她建議，長者應多進食高熱量及易消化的食物和飲料，如熱奶、熱湯等。另外長者需添衣保暖，但切勿穿着過份臃腫及緊身衣物，以免影響血液循環引致昏厥；使用電暖爐則需開窗保持室內空氣流通。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

強烈熱帶風暴北冕會在未來一兩日橫過南海中南部並逐漸減弱。（天文台網站截圖）