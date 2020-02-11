冷鋒周末又殺到！下周一天晴跌至12度　或再發寒冷天氣警告

近日天氣稍為回暖，然而冷鋒今個周末又殺到！天文台指，一股和暖潮濕的海洋氣流會在明日（12日）影響廣東沿岸。受高空擾動影響，隨後一兩日華南會有雷雨，料一道冷鋒會在周末期間橫過華南沿岸，隨後的強烈冬季季候風將於下周初為該區帶來寒冷天氣。 天文台預測，下周一（17日）及下周二（18日）市區氣溫最低僅12度，打鼓嶺最低溫度更只得9度，大衣等禦寒衣物又要再出動。

近日本港天陰陰，天文台預測周四迎來有驟雨及幾陣狂風雷暴的天氣。（梁鵬威攝）

天文台表示，現時影響華南沿岸的東北季候風正逐漸被和暖潮濕的海洋氣流取代，今日（11日）下午及今晚大致多雲，有幾陣微雨，吹和緩東至東北風。展望明日和暖潮濕，隨後一兩日有雷雨，至周日（16日）氣溫顯著下降，下周初早上寒冷。

天文台又預測，由明日起至周六（15日）天氣多雲有驟雨，最低氣溫均為18度，而最高氣溫徘徊在21至22度。冷鋒周日殺到，天文台料當日大致多雲，初時有驟雨，氣溫顯著下降。氣溫介乎14至20度，相對濕度為70%至95%。

下周一氣溫再下跌，進一步跌至12度，大致天晴，天氣乾燥，早上天氣寒冷，天文台有機會再次發出寒冷天氣警告，其後數天繼續是晴天，但氣溫未見飆升，市民外出要注意保暖。