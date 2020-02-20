天文台料未來數日仍清涼　下周初起潮濕有霧　相對濕度最高95%

經歷過數日寒冷天氣後，近日天氣稍為回暖，春回大地，天氣又變潮濕。天文台指，東北季候風會在未來兩三日繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣，該區早上清涼。一股和暖潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台料下周一（24日）起最高相對濕度達95%，其後數日亦有薄霧，抽濕機又是時候出動。