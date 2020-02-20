天文台料未來數日仍清涼　下周初起潮濕有霧　相對濕度最高95%

撰文：黃金棋
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經歷過數日寒冷天氣後，近日天氣稍為回暖，春回大地，天氣又變潮濕。天文台指，東北季候風會在未來兩三日繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣，該區早上清涼。一股和暖潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。
天文台料下周一（24日）起最高相對濕度達95%，其後數日亦有薄霧，抽濕機又是時候出動。
天文台料未來數日仍然清涼。（高仲明攝）
天文台指，東北季候風正影響華南，今日（20日）大致多雲，日間部分時間有陽光，早上清涼；吹和緩偏東風，稍後風勢清勁。展望未來兩三日大致天晴，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。
天文台料明日（21日）部分時間有陽光，早上清涼。氣溫介乎16至20度，早上上水、打鼓嶺等仍只得14度，市民出門時亦不要忽略保暖；相對濕度則為65%至85%。
天文台指，東北季候風會在未來兩三日繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣。（天文台網頁截圖）
下周一則料短暫時間有陽光，早晚有微雨。氣溫介乎18至22度，相對濕度最高達95%。潮濕天氣一直維持至下周四（27日），天文台料部分時間有陽光，初時沿岸有薄霧。氣溫介乎18至23度，天氣進一步回暖；相對濕度則為75%至95%。
天文台料下周一（24日）起最高相對濕度達95%，其後數日亦有薄霧。（資料圖片）