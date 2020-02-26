今日最高28.1度　有紀錄以來次暖2月天　下周中驚蟄有冷雨

近年天氣回暖，今日（26日）天氣更炎熱，天文台最高氣溫高達攝氏28.1度，成為自1884年有紀錄以來，第二高溫的2月天，是繼2009年2月25日以來，再次在2月錄得28度或以上。根據天文台分區氣溫顯示，今日多個地區氣溫高見30度，包括上水、打鼓嶺及大尾篤等。

天文台指，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。該偏東氣流會在周末期間被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代。預料東北季候風會在下周初至中期為華南帶來較清涼的天氣，下周四（3月5日）驚蟄有一兩陣雨，早上清涼。