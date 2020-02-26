今日最高28.1度　有紀錄以來次暖2月天　下周中驚蟄有冷雨

撰文：黃金棋
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近年天氣回暖，今日（26日）天氣更炎熱，天文台最高氣溫高達攝氏28.1度，成為自1884年有紀錄以來，第二高溫的2月天，是繼2009年2月25日以來，再次在2月錄得28度或以上。根據天文台分區氣溫顯示，今日多個地區氣溫高見30度，包括上水、打鼓嶺及大尾篤等。
天文台指，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。該偏東氣流會在周末期間被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代。預料東北季候風會在下周初至中期為華南帶來較清涼的天氣，下周四（3月5日）驚蟄有一兩陣雨，早上清涼。
天文台預料東北季候風會在下周初至中期為華南帶來較涼的天氣。（天文台網頁截圖）
天文台表示，今日下午天晴炎熱，更成為11年來最暖的2月，大尾篤更達31.4度。今日紀錄僅稍低於2009年最高紀錄28.3度，料今晚漸轉多雲。
天文台預測，由於中國東南部的氣壓正在上升，預料一股達強風程度的偏東氣流會在明早（27日）抵達廣東沿岸，明日初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度，吹微風，明早東風增強。
下周三開始轉涼 驚蟄最低15度
天文台展望周五（28日）大致多雲，隨後兩三日溫暖潮濕，下周中期天氣逐步轉涼。下周三（3月4日）天氣開始轉涼，天文台料當日多雲，有幾陣雨，天氣轉涼。氣溫介乎16至21度，相對濕度為70%至95%。
下周四（3月5日）是廿四節氣中的驚蟄，天文台料當日大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼。氣溫介乎15至18度，上水、打鼓嶺及石崗最低更只得13度，市民早上外出上門要注意保暖。