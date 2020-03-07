天文台料下周共六日潮濕有霧　明日相對濕度最高達100%

春回大地，近日氣溫回升，亦出現潮濕有霧天氣。天文台指，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區。料東北季候風將在下周二（10日）抵達華南沿岸，下周中期該區天氣稍涼。預料季候風會在下周後期稍為緩和。 天文台又預測，未來九日相對濕度亦高見「九字頭」，明日（8日）最高更達100%。而在未來一周間，有6日亦會有霧，抽濕機是時候出動。

天文台料未來一周間，有6日亦會有霧，抽濕機是時候出動。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Chung Ming Lee）

天文台表示，受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區有霧。今日（7日）大致多雲，有幾陣薄霧，下午部分時間天色明朗，吹和緩東至東南風。展望未來一兩日溫暖潮濕，早晚沿岸有霧，下周中期天氣稍涼。

天文台預測，明日部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。氣溫介乎21至27度，相對濕度為70%至100%。下周三（11日）天氣稍為轉涼，天文台料短暫時間有陽光，晚上有一兩陣雨。氣溫介乎18至22度，打鼓嶺及上水僅16度；相對濕度則為65%至90%。

天文台預測，未來九日相對濕度亦高見「九字頭」。（天文台網頁截圖）

氣溫稍降一日後便回升，天文台料下周四（12日）大致多雲，有一兩陣雨。晚上沿岸有薄霧。氣溫介乎19至24度，相對濕度為75%至95%。