天文台料冷鋒周五、六橫過　周末天氣稍涼有雷雨

春回大地，近日天氣有時更達炎熱。天文台指，一股海洋氣流會在未來兩三日為廣東帶來相當溫暖的天氣，同時高空擾動為該區帶來雷雨。預料一道冷鋒會在周五（27日）至周六（28日）橫過華南，並為該區帶來狂風雷暴，周末期間天氣稍涼。

▼最新一輪防疫措施▼

+ 6 + 5 + 4

近日本港受到暖濕海洋氣流影響，部分地區被霧籠罩。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Tc Chan）

天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸地區，今日（24日）大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩東風，初時風勢清勁。天文台展望明日（25日）晚上至周四（26日）初時有幾陣驟雨。周五相當溫暖，晚上至周末有雷雨。

另外，近日本港受到暖濕海洋氣流影響，部分地區被霧籠罩。天文台解釋，香港春季較常見的為「平流霧」，當和暖潮濕的氣流遇上較冷的海面或陸地時，近表面的氣溫會逐漸下降，空氣中的水汽達至近乎飽和，隨之凝結成小水滴，形成平流霧。

天文台預料，一道冷鋒會在周五（27日）至周六（28日）橫過華南，並為該區帶來狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台預料，周五部分時間有陽光，早上有薄霧，晚上有幾陣驟雨及狂風雷暴。氣溫介乎22至28度，相對濕度則為70%至95%。周末期間天氣稍為轉涼，料周六多雲，間中有驟雨，初時有狂風雷暴。氣溫介乎20至24度，相對濕度則為65%至95%。

下周日（29日）天氣同樣稍涼，料大致多雲，有一兩陣微雨。氣溫介乎20至23度，相對濕度則為70%至90%。下周中期天氣再稍為轉涼，天文台料下周四（4月2日）多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎19至22度。