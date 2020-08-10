【天文台】日間最高約34度　天晴酷熱　紫外線指數12強度極高

上午7時，天文台錄得氣溫28.5°C，相對濕度84%。 今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。 酷熱天氣警告現正生效。 現時位於南海東北部的熱帶低氣壓正逐漸移向台灣海峽至中國東南部一帶，進入香港800公里範圍內。但該熱帶低氣壓環流細小，並會與香港保持一定距離，預料對本港沒有直接威脅。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展及其對本地天氣的影響。

天氣概況：高空反氣旋昨日為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。本港昨日大致天晴，日間酷熱，大部分地區氣溫上升至33度或以上。預料受高空反氣旋影響，今明兩日中國東南部持續晴朗及酷熱。此外，位於南海中部的低壓區正在增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

位於呂宋海峽以東的低壓區昨日逐漸增強為熱帶風暴，並命名為「薔薇」。在上午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南約300公里，預料向北移動，時速約25公里，移向台灣海峽至中國東南部一帶。 同時，熱帶風暴薔薇集結在濟州以南約300公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，橫過東海，並移向朝鮮半島一帶。

本港地區(8月10日，星期一)天氣預測：大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。最低氣溫約28度。日間最高氣溫約34度。吹和緩南至西南風。

天文台展望：星期二大致天晴及酷熱。隨後兩三日間中有驟雨。