環高升級強颱風　料移越南中部　港明離岸風力間中達3號波程度

本港近日天氣轉涼，秋高氣爽。天文台指，東北季候風會在未來數天持續影響華南。隨高空反氣旋稍為增強，未來兩三日天色較為明朗。預料東北季候風會在下周中後期緩和，華南沿岸天氣溫暖，較為潮濕。 此外，熱帶氣旋「環高」昨晚（13日）升為強颱風，並掠過本港800公里範圍。天文台預料，環高會在今（14日）、明（15日）兩日移向越南中部。

天文台指，強颱風「環高」的外圍雲帶正覆蓋廣東沿岸地區。在今日上午10時，環高集結在西沙之西南約190公里，中心附近最高持續風速達每小時165公里。天文台預料環高將向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海中部，今明兩日移向越南中部。

內地中央氣象台則指，環高於昨夜增強為強颱風級，今早8時其中心位於海南省三沙市（西沙永興島），西南方約155公里的南海海面上。預計今天日間環高的強度維持或略有減弱，繼續影響海南島及南海海域。而明天日間將在越南中北部一帶沿海登陸，登陸後強度迅速減弱。

在本港，天文台指，東北季候風正影響華南。料本港今日大致多雲，短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。展望明日初時風勢較大，下周初天色較為明朗；後期天氣溫暖，較為潮濕。

天文台預測，明日初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光及乾燥。市區氣溫介乎攝氏22至25度，初時離岸間中吹6級風，即達3號風球的風力。天文台料下周二（17日）起，一連五日會有一兩陣雨；下周四（19日）、五（20日）早晚更有薄霧，相對濕度最高達95%。