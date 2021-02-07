天氣交通｜氣溫18至25度　旺角銅鑼灣節慶交通安排請留意

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-07 06:18

天文台上午6時錄得氣溫18度，相對濕度百分之81。本港地區今日天氣預測天晴，早上沿岸有幾陣薄霧。日間溫暖，最高氣溫約25度，吹輕微至和緩偏東風。農曆新年將至，公衆周日往旺角或者銅鑼灣行花市買年花請留意系列節慶臨時交通安排。

展望明日部分時間有陽光。星期二稍後至星期三雨勢有時頗大。除夕及農曆新年假期天色好轉及溫暖。

旺角花墟道一帶臨時交通及運輸安排 [節慶/活動]

警方2月6日至 12日上午8時在旺角花墟道一帶實施人流管理安排。花墟道；園藝街；園圃街及介乎洗衣街與基堤道之間的太子道西支路臨時封閉。所有車輛（除持有有效許可證外）每日凌晨12時01分至下午5時禁止駛入上述路段；將臨時禁止由太子道西（西行）右轉入洗衣街（北行）；須改行太子道西（西行）、通菜街、運動場道/界限街、花園街、太子道西支路及洗衣街（北行）。2月10日下午6時至2021年2月11日上午4時，以及2月11日下午2時至2月12日上午8時期間，所有車輛將於禁止駛入太子道西（西行）近彌敦道掉頭往太子道西（東行）路段。

為配合維多利亞公園2021年農曆年宵市場實施第一階段的特別交通及運輸安排

警方將在2月6日(年廿五 )至2月10日(年廿九 )每日上午8時至翌日凌晨1時封閉以下路段 或行車線：

(i) 栢景臺 停車場北端入口的未命名路 段(出入栢景臺停車場的車輛除外 )；

(ii) 介乎高士威道與琉璃街之間的興發街 (專利巴 士及專 線小 巴除 外 )；

(iii) 介乎興發街與銀幕街之間的琉璃街 (傷健人士停車位除外 )；及

(iv) 電氣道介乎水星街與帆船街之間的部份行車線 。

根據 時人潮情況 封路範圍或將擴大。